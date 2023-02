Junior, banquillo técnico caliente: mucha rotación y sin estabilidad

Junior de Barranquilla no atraviesa su mejor momento en Liga, pues los resultados en el 2023 dejan mucho que pensar y desear. La chequera del tiburón parece ser la mejor respaldada, pues la llegada de Juan Fernando Quintero y otros destacados, no fue tarea fácil, hablando desde el aspecto económico.

Arturo Reyes no conoce que es ganar, en esta nueva etapa con Junior, lo cual lo pone en una posición incómoda, que no viene de hace unas fechas sino desde el año pasado. Los barranquilleros no ganan desde el 30 de octubre, cuando vencieron a Jaguares, en la épica clasificación a los cuadrangulares.



Más allá de los rumores, el banquillo técnico de Junior siempre está a la orden de la duda, pues cualquier resultado adverso y negativo, lo pone inmediatamente en el ojo de la afición. Y es que desde 2013, han pasado un total de 10 entrenadores, repartidos en 16 ciclos.



De los que han repetido, se destacan Julio Comesaña, Alexis Mendoza y Arturo Reyes, quien está actualmente en el cargo. Además, los dos primeros han dejado títulos en la escuadra atlanticense. Y es que entre los cálculos, son pocos los que han durado algo más de un año.



Con ese panorama y recordando, Gamero y Suárez fueron de los que menor tiempo duraron, siendo reemplazados en los primeros meses de su trasegar en Junior. Otros de los nombres en cuestión fueron Giovanni Hernández, Miguel Ángel López, Alexis García, Juan Cruz Real y Amaranto Perea.