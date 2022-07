Junior se refuerza por la Liga y Copa: nuevo refuerzo desde Argentina

La bolsa de jugadores en la Liga BetPlay se sigue moviendo. Uno de los clubes que tiene una nómina robusta, es Junior. El cuadro barranquillero le ha apostado a lograr todos los objetivos este semestre, por lo que no solo será el mantener la base, sino sumar jugadores que puedan aportarle en todas las fases del juego.



La salida de Fabián Ángel dejó un hueco en la zona medular, dondeCruz Real no quiere dejar espacios. Hace unos días, se hablaba de la posibilidad de que llegara a Barranquilla Nelson Deossa, que no tuvo el mejor de los pasos por Estudiantes de La Plata.



🆕🔴⚪️¡Nelson Deossa es ‘Tiburón’!



Anunciamos oficialmente la vinculación del volante de 22 años proveniente de Estudiantes de la Plata. ¡Éxitos! #VamosJunior🔴⚪️🔵 pic.twitter.com/2rnEgWkORR — Club Junior FC (@JuniorClubSA) July 9, 2022

Luego de las negociaciones entre las partes, Junior llegó a un acuerdo para que el volante que es del registro del Huila, fuera nuevo jugador del tiburón. El mediocampista de 22 firmará por un año, con opción de compra.



En su paso por Argentina, Deossa disputó un total de ocho partidos, siendo titular en cuatro ocasiones.