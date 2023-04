‘Bolillo’ es sincero con Junior: ‘No somos la mejor nómina del país’

Hernán Darío Gómez llegó a Junior, en medio de una situación complicada, donde el cuadro barranquillero está en la parte baja de la tabla, sin reacción aun en los resultados, pero con leves mejoras en el juego.



‘Bolillo’ ha sido realista con su equipo, pues entiende el momento y el estado físico de sus jugadores. Ante esa situación, ha elaborado el plan de trabajo, para sacar del momento al equipo e ir adelante.



En charla con El Vbar de Caracol Radio, el estratega habló de Juanfer y su estado, pero también, reconociendo lo que le falta al Junior, considerando y diciéndole a sus dirigidos que no son el mejor plantel del país.



Situación compleja en Junior: está más difícil que para nosotros, estos torneos cortos si uno suma tres juegos, puede irse afirmando. No perdemos la ilusión. Toda esta semana estamos concentrados y la otra tendremos algo de trabajo similar. Nosotros no dejaremos de luchar, la tendremos más difícil que todos, porque recibí un equipo en problemas, desde hace más de un año.



Vivir acá en el mundo Junior es otra cosa y darse cuenta de vainas buenas, que faltan y de dificultades. Estamos en ese proceso.



Regreso de Juanfer: no ha podido practicar, tiene incapacidad de 15 días y él es muy profesional, en la forma que habla, es maduro. Espero que se recupere del todo, es un hombre intenso en su forma de tomar decisiones, lo necesitamos rápido.



Propuesta de los dirigentes de Junior: la verdad yo he recorrido varias veces, mucho tiempo en el fútbol. Una de las felicidades grandes es encontrar esos directivos, son queridos, familiar y dueños de equipo. Han sido personas abiertas, respetuosas de nuestro trabajo. Ellos me han dicho que trabaje, vea lo que le falta y necesita. Si necesita algo para el otro semestre, lo aportaremos. Es una confianza que uno siente y le da tranquilidad para trabajar.



Percepción de no clasificar a los ocho: mal visto es si esté o no esté. Junior no se ve bien en esa posición, pero no me siento culpable de eso. Estoy trabajando con un cuerpo técnico amplio, con muchachos preparados. Es difícil y milagros no puedo hacer. Para mi es una alegría que me ofrecieran Junior, no pensaba que me llamaran.



Cuando uno está en Selección, se da cuenta lo que es Junior para Barranquilla y la costa, es la niña mimada de los costeños. Llegar en este momento es difícil, en un trabajo iniciado. Si no se puede llegar a los cuadrangulares, sé hasta que, punto pueden culparme. Todos los técnicos tenemos formas de escoger.



Trabajo para la próxima temporada y diagnóstico: he visto una buena reacción, espero que se note en los juegos. Se puede trabajar bien, pero si no sacamos los resultados, trabajaremos para que se vea mejor a nuestro estilo. Hicimos análisis de línea por línea y le dije a los muchachos, no somos la mejor nómina del país, pero tampoco somos la más mala. Tenemos para entrar a los ocho, pero no es como el peso que le quieren poner. Llegó Juanfer y es extraordinario, hay que complementar varias líneas para ser más fuertes. Yo quiero ser campeón, pero hay que ser conscientes de la situación del club.