‘Bolillo’, crítico con sus jugadores: ‘Nos alcanza para 40 minutos’

Junior no pasa por su mejor momento, nueva derrota contra América de Cali en Liga BetPlay. Casilla 19 en nueve fechas disputadas, donde no ha levantado cabeza bajo el mando de Hernán Darío Gómez, con muestras de mejoría, pero sin mantener el ritmo.



Bolillo es consciente de las falencias del equipo, donde muestra las fallas en la cancha en muchos aspectos. El técnico es sincero, pero reservado, no quiere decir de más, ante las cosas que deben trabajar. Estas fueron las declaraciones del estratega.



Complicación con los goles: lo que pasa es que el equipo no se le dificulte, está viviendo un momento difícil, en muchos aspectos, le cuestan muchas cosas. Junior trabaja un rato, luego tiene dificultades en todo el juego. En el primer tiempo empareja, luego se viene abajo.



Perfil cambiado con Hinestroza: son cambios que se hacen y resultan, otras veces no. A veces quisiera hablar en esta rueda de prensa solo de América, y ustedes ya la cogen. Es un equipo con orden, dinámico, compite, recupera fácil y se mueve. Es normal el resultado de hoy, en estos momentos somos un equipo con dificultades, perdemos el orden y somos lentos, perdemos la fuerza y la condición física nos alcanza para 40 minutos.



Problemas en cancha del equipo: mentalmente no tiene la fuerza, físicamente no tiene la preparación para sostener los 90 minutos. No quiero recién llegado a ver cosas que he visto, tengo que ser prudente y respetuoso de lo que encuentro. Por eso les digo que hablo de América y a nosotros nos cuesta la preparación física.