Los elegidos por Amaranto Perea: Junior visita a Jaguares en Jaraguay

Junior de Barranquilla buscará recomponer el camino en el estadio Jaraguay, cuando visiten a Jaguares. Y es que el entorno del tiburón no es el mejor, los resultados no se dan de la manera que desean los aficionados, además, la escases de gol es presente, con el recuerdo de lo que fue Miguel Borja con los barranquilleros.



Y es que la plaza del Sinú, ha sido un fortín para los de Amaranto Perea, pues desde el ascenso de los felinos, no saben que es perder contra Jaguares en condición de visita. Un saldo de cinco triunfos y tres empates, en las visitas a la capital de Córdoba.



Estos son los convocados por Amaranto Perea, para el juego correspondiente a la quinta fecha de la Liga BetPlay.