Arturo Reyes sobre su paso en Junior: ‘Lo difícil es el tiempo’

El entorno de Junior ha estado movido en el inicio del 2023, con el cambio de entrenador, el pésimo momento en Liga y la eliminación en Copa Sudamericana. La expectativa con el plantel ha sido alta, pero los resultados dicen otra cosa.



La segunda etapa de Arturo Reyes no resultó como esperaba, dejando al equipo último en la tabla y complicado para el resto del semestre.



En charla con El Vbar de Caracol Radio, destacó lo mejor de su etapa, recordando los buenos momentos “El ambiente en el estadio, sobre todo cuando el equipo anda bien. Yo estuve en la época del 2018, con Díaz, Ovelar, Jarlan, Cantillo, Teo, Narváez. Había tremendo equipo, hizo cosas importantes y jugaba bien al fútbol. El ambiente en la ciudad era impresionante”.



Agregó y dijo que lo único que esperaba era más tiempo, con dos periodos cortos “Llegar al Metropolitano era una delicia, ver las calles y a la gente uniformada. Lo difícil es el tiempo, he estado dos veces y he durado tres meses y 25 días”.



Concluyó con el proyecto que quería, con varios jugadores de la costa “Es un tema donde se habla que Junior ha sido campeón, ha tenido entre cuatro, cinco o más jugadores de esta región. Quisimos acercarlos que tenían buen presente, si me decían de otro jugador de la región u otra, se eligió al de la costa. El fútbol es impredecible y las cosas no salieron bien”.