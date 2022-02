Golpe de autoridad, Junior se sacudió y bajó al Tolima: análisis

Las palabras del plantel de Junior en las semanas anteriores sirvieron, donde llamaban a la tranquilidad, pese a que los resultados no eran los propicios. Viera fue uno de los que insistió, no es como inicia, sino como termina y resaltó la paridad del campeonato.



La victoria contra Tolima dejó ver el sello de Cruz Real, en todo su esplendor. Dominio en opciones, acciones y estilo de juego. Junior impuso su ritmo en la cancha del Manuel Murillo Toro, generando peligro en el arco de Domínguez, pues remató un total de siete ocasiones, en contraste con la pálida generación del vinotinto, que solo tuvo uno, pese a los 11 remates desviados.



Los de Hernán Torres lucieron dispersos, perdidos y sin poder ser concretos, en su estilo de juego acostumbrado. Puntos para destacar, en el triunfo que deja a los de Juan Cruz Real en la quinta casilla con 15 unidades.



De tú a tú, ante la propuesta del Tolima: Junior, desde el arranque, quiso imponer condiciones a Tolima, que es conocido por la verticalidad que tiene con sus jugadores por las bandas. Juan Cruz Real planteó un 4-2-3-1 muy compacto, conociendo la necesidad de jugar a un toque, para evitar la pérdida en zonas comprometedoras.



Comprometidos cuando era necesario defender, pero también para salir a atacar. Los barranquilleros tuvieron más chances de gol en el primer tiempo, las cuales no fueron capitalizadas de la mejor manera.



Homer Martínez, el polufuncional en cancha: lo hizo como volante, pero perfectamente puede entrar como defensor central. En la primera línea de la mitad de la cancha fue un jugador de ida y vuelta, siendo el responsable de tomar la esférica para tratar de abrir la cancha con los laterales. Además, de llegar a recibir en las salidas al piso, desde el arco tiburón, posicionándose entre los dos centrales para que estos permitieran amplitud en la cancha.



Esa amplitud en la cancha le permitió a Junior jugar hombre a hombre con Tolima, para evitar sorpresas con la velocidad de los tolimenses. Con Didier Moreno se alternaron entre los dos, para adelantarse y acompañar las jugadas de ataque.



El desgaste en cancha le pasó factura, siendo sustituido al minuto 76. Su posicionamiento dentro de la cancha le permitió ser solución, para abrir los espacios necesarios. Muy pegado a la bomba del mediocampo, para tomar la pelota. En total, tuvo un 82% de precisión en los pases. De esos intentos de buscar darle manejo a la pelota, pocos fueron hacia adelante, dándole prioridad a buscar a los jugadores de las bandas.



Cetré, González e Hinestroza, los de la explosión en ataque: si Tolima posee jugadores con velocidad, Junior encontró en ellos la opción de complicar a un onceno que no lució cómodo en cancha. El papel de Cetré fue interesante, pues con ‘Cariaco’ logró intercalarse, para saber cuál entraba por la banda o por la mitad de la cancha.



Además, Cetré mostró sacrificio, para apoyar por la banda a Fabián Viafara. Por su parte, Hinestroza fue un enclave de la zona izquierda, donde se alternó a la perfección con Gabriel Fuentes, de gran partido para aportar en ataque, además de tener por esa zona la intención de los jugadores de banda del Tolima.



Dice el refrán que a Junior no lo pueden dar por muerto. Partido optimo, por el rival y lo que representa meterse en los ocho, dando un golpe de autoridad, ante quizás el rival con la idea de juego más consolidada en Colombia, además, por nómina, representaba un reto en el que el tiburón estuvo a la altura.