Juanfer Quintero explotó en rueda de prensa: 'No somos un desastre'

Tras la derrota (1-2) ante Envigado, Juan Fernando Quintero acudió en compañía del técnico Arturo Reyes a la charla con los medios y estalló por los crudos comentarios que han recibido ante la falta de resultados. Dijo estar tranquilo porque el equipo lo intenta pero sí está preocupado por los esquivos resultados.

Sobre el elenco naranja, que jugó con una nómina plagada de jóvenes y se llevó los puntos de Barranquilla, Juanfer destacó que "Enfrentamos a un buen equipo, unos jóvenes con ímpetu y carácter".



Quintero recalcó que en Junior "No somos los más malos, ni somos un desastre, lo que piensan... son resultados. Me voy tranquilo porque las opciones las estamos creando, no se nos dan los resultados porque estamos fallando en cosas pero si ven los 90 minutos, estamos ahí".



Y agregó: "Nosotros creamos opciones y tenemos poca eficacia. En el porcentaje de tenencia estamos arriba siempre y hay que ver el contexto de lo que estamos haciendo hace cinco fechas. Los resultados no nos han acompañado".



El '10' rojiblanco mencionó el difícil calendario en la última semana cuando disputaron la Copa Sudamericana ante Deportes Tolima. "Somos humanos", le recordó a los medios. "A veces se les olvida que venimos de un viaje de siete horas y es atípico, jugamos jueves, descansamos viernes y tuvimos solamente sábado".



Para Juanfer no todo es malo en Junior y destacó que salió a dar la cara porque cree en su equipo. "Tengo que rescatar la valentía de mis compañeros y vengo acá a dar la cara porque sabemos lo que nos estamos jugando y nos duele el resultado. Todos estamos tristes por la situación y no hay disculpas para la derrota, no solo queríamos empatar sino también ganar. Nos vamos a tener que revisar cada uno".



