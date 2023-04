'Bolillo' Gómez anda enchufado y da pelea: Junior, a cazar los ocho

Junior parece haber encontrado el camino de la mano de Hernán Darío Gómez. Sus números ilusionan a la hinchada rojiblanca, y hoy por hoy, después de pelear el sótano de la tabla, están muy cerca de entrar en zona de clasificación. Desde la llegada del 'Bolillo' solo han perdido un partido y el rendimiento sigue en alza.



El elenco barranquillero completó cinco partidos al hilo sin caer y apenas ha recibido un gol desde que Jefersson Martínez apareció en el arco. El guardián rojiblanco reemplazó al lesionado Sebastián Viera y se quedó con el puesto. El inspirado tiburón llega con tres victorias (Alianza 1-0, Nacional 0-1 y Tolima 0-1) y dos empates (Unión 1-1 y Chicó 1-1).

Y es que justamente, los últimos partidos no han sido nada fáciles y Junior se ha enfrentado a rivales directos en zona de clasificación, además de uno que pelea en el descenso. Esta vez, recibe en el Metropolitano a un Jaguares que no desentona y que también tiene al frente la gran posibilidad de acercarse al grupo.



El felino viene de empatar frente a La Equidad en un partido que por poco se le va de las manos, pero que al fin y al cabo le permitió sumar en casa. Frente a Junior tendrá un gran reto y será justamente el de reencontrarse con la victoria, que le ha sido esquiva desde la fecha 12 cuando superó a Envigado por 2-0.



Junior vs Jaguares

Día: Sábado, 22 de abril

Hora: 6:20 pm

Estadio: Metropolitano

TV: Win +