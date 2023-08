Arturo Reyes tendrá mucho trabajo en Junior: sin remates al arco

Junior inició un nuevo capítulo bajo el mando de Arturo Reyes, con el empate sin goles frente a Equidad. No siempre aplica el desgastado dicho de ‘escoba vieja, barre mejor’ pues el reto del estratega con los tiburones es grande, en todos los aspectos.



El duelo contra Equidad dejó ver cosas interesantes, pero también, los defectos en cancha y cosas que necesitará trabajar Reyes, sí o sí, ante una eventual aspiración de clasificar a cuadrangulares.



Sorprendentemente, hay que arrancar con un detalle que sorprende, ante la calidad de futbolistas que tiene Junior en ataque: apenas hicieron tres remates desviados y ninguno al arco, mostrando parte del juego del equipo en Techo.



La línea de tres volantes en la mitad que plantó Reyes sirvió en el primer tiempo, pero solo para contener a Equidad, lo que llevó a un dominio repartido del juego. Sin embargo, esto representó el sacrificio del ataque, pues González tenía que ir de la banda al centro a apoyar la elaboración, mientras Martínez llegaba a la banda, sin un jugador de pie más ofensivo en esa primera línea.



En el segundo tiempo el dominio fue de Equidad, ante la pasividad de marca de Junior y el desgaste realizado en el primer tiempo. Para destacar, Mele y Peña, son dos jugadores que se consolidan como la base del elenco tiburón, seguridad en la zona de atrás.



No solo inicia la tercera era de Arturo Reyes en Junior, sino la contrarreloj para llegar a los cuadrangulares. En ese trayecto no solo será mejorar en lo futbolístico, darle equilibrio y agresividad en ataque, resoluciones. Sin duda alguna, la parte mental jugará un papel fundamental en ese camino a salvar un 2023 que no pinta nada bien en Junior.