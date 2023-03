No gustaron ni cinco los comentarios del 'Bolillo': PF de Reyes habló

El preparador físico que ha trabajado en los procesos con Arturo Reyes pidió "respeto" por el trabajo de los demás, luego de las punzantes declaraciones del actual técnico del Junior, Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, quien apuntó al trabajo físico que venía haciendo el equipo.



En charla con De fútbol se habla así, de Directv Sports, Percy Moncada aseguró que Junior podría estar incluso por encima del promedio nacional de los jugadores que más pueden correr en el campeonato. Asegura que no es cierto que esta sea la falencia del Junior.



"Me causa extrañeza desde todo punto de vista. Hoy en día la ciencia está muy adelantada y tengo el dato del día a día y el promedio nacional con las variables mecánicas con los equipos de monitoreo y si voy al número, el nuestro está igual o por encima del promedio nacional, al hablar de cuánto puede correr un jugador", mencionó.



El profesional del deporte aseguró que "Los números que arrojaba el sistema son números muy buenos, iguales o por encima del promedio. En ocasiones digo que las formas y los métodos de trabajo son diferentes, cada una merece respeto y son válidas. Lo importante acá es respetar el método de una persona".



Finalmente, Moncada mencionó que con Arturo Reyes ha tenido procesos exitosos pero que en Junior no resultaron bien las cosas. "Llevamos más de nueve años intentando orientar nuestra unidad de entrenamiento y nos ha dado resultado en el Barranquilla y en selecciones nacionales. En Junior no se dio el resultado y pasa en cualquier proyecto".