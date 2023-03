¿Por qué se dejó empatar Junior? 'Bolillo' Gómez apuntó a las lesiones

Junior estaba conquistando su primer triunfo en la era 'Bolillo' Gómez, con goles de Vladimir Hernández y Sebastián Viera, pero sobre el final del partido, un solo jugador cobró las desatenciones y firmó el empate (2-2). El barranquillero Isaac Camargo le dañó los planes al tiburón.



Al termino del partido en el Sierra Nevada, el técnico Hernán Darío Gómez acudió junto a Vladimir Hernández a la charla con los medios y aunque valoró varios aspectos en su equipo, si lamentó que tuviera que hacer cambios por cuenta de problemas físicos y lesiones.

Balance del partido ante Unión Magdalena: "El primer tiempo fue bien disputado por ambos equipos y no había ocasión de elaborar. Fue un partido táctico, ordenado y sin emociones. En el segundo tiempo, más o menos parecido, hasta que nos fuimos en ventaja en dos goles. Después, tuvimos que hacer unos cambios por dificultades y se desbarata la figura. Eso dio posibilidades a que Unión hiciera superioridad numérica en ataque y nos complica".



Aspectos positivos en el equipo: "Junior mejoró bastante. Desafortunadamente hicimos cambios que no eran oportunos porque como estaba el equipo no necesitaba cambios. Teníamos dos hombres en punta y solidez defensiva (...) Hoy sacamos una nómina y los 11 eran más o menos bien equilibrados para hacer el desgaste físico y el ordenamiento que nosotros pretendemos. Salió bien y el equipo mejora mucho".



¿En qué pecó Junior para no llevarse el triunfo? "Tenemos que seguir mejorando la fuerza y terminar bien los partidos. Venir a una plaza como esta, a jugar un clásico y hacer dos goles en un partido que no se terminó ganando, lo que nos faltó fue rematar bien. No lo hicimos porque tuve que descomponer el trabajo que habíamos hecho por las situaciones que todos vieron (lesiones). Hay algo más que en los otros dos partidos".



Lesiones cambiaron planes del DT: "La lesión de Berdugo, el problema físico de Didier y algunos cambios como el de Homer que salió con calambres. Los cambios los tuvimos que hacer porque los muchachos salieron a entregarlo todo. No hay sonrisa pero nos va mostrando el camino. Tenemos hombres en buena condición para esta clase de partidos".



Freddy Hinestroza y Brayan León en el once: "Repito porque a mi me gusta".



Planes de Junior en los diez días de concentración: "En Junior está todo mundo concentrado, los directivos, los futbolistas y los técnicos... Estamos trabajando en eso. Los directivos siempre piensan en tener un buen equipo y se está trabajando para eso".