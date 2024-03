‘Junior hizo el juego que tenía que hacer’: Arturo Reyes

Junior de Barranquilla se quedo este viernes con la victoria ante Jaguares por 3-1 en el estadio Metropolitano, un duelo en el que los Tiburones dominaron de gran manera, pero que en ciertos pasajes se les fue complicando.



Ante esto, el técnico Arturo Reyes dejó sus sensaciones del juego y valoró la labor de sus jugadores en este encuentro.



“Siempre queremos más, siempre queremos terminar los juegos holgados, pero lo importante es que Junior sumó tres puntos, hizo el juego que tenía que hacer esta noche. Todos conocemos el trabajo del profe en Jaguares, es un equipo que siempre quiso jugar. La verdad aprovechó para felicitar al rival”, comentó de inicio.

Y agregó: “Hemos pasado por un momento complicado, pero la confianza de los jugadores no cambió pese a los resultados buenos o malos. Este equipo está creciendo y se espera mucho más de cada uno de nosotros”.



Ante la pregunta de si el resultado debió ser mayor dijo: “Si sentimos eso. En el primer tiempo generamos posibilidades y lo importante es que generemos, que sea un equipo reconocible, que sabe explotar lo que tiene”.



Por otro lado, habló de Roberto Hinojosa: “Creo que está en pleno desarrollo. Todavía tiene que mejorar y lo sabe. Estamos contentos porque es un joven trabajador. Tiene una gran capacidad y una gran condición técnica, pero debe sumar más a ese fútbol que tiene.



Finalmente, Reyes cree que hay suficiente nómina para no tener un mismo once siempre : “Estoy contento con las alternativas que entraron, le dieron al equipo lo que necesitaba. Junior tiene una nómina amplia y esperamos que cada vez nos acoplemos más en el campo y darle alegrías a la hinchada.