Al ‘Bolillo’ no lo respalda el fútbol y sus decisiones ¿Se irá?

El ambiente de Junior va de mal en peor. La división entre el equipo y los aficionados es absoluta, los resultados no se dan, las fechas avanzan y la clasificación a cuadrangulares se ve embolatada.



Son varios los motivos por los que su proceso no tiene pies ni cabeza, rondando entre la irregularidad en el campo. Adicionalmente, sus decisiones no han sentado bien en el entorno, generando esa hostilidad de los aficionados.



La campaña de Hernán Darío Gómez con Junior no ha sido la mejor este semestre. Los resultados no lo acompañan para nada en cancha, pese a mostrar una leve mejoría, pero sin ese toque final para meterla y sin soluciones en medio de la adversidad.



En lo que va del primer semestre, son un total de seis partidos, donde ha cosechado tres derrotas y tres empates. En Liga están en la casilla 15, los puntos van avanzando y la presencia en los ocho sigue lejana.

Adicionalmente, tienen la llave de Copa contra Cúcuta a mitad de semana, con la serie en contra y sin esa respuesta deseada para que se dé la remontada.



Las decisiones del entrenador, desde lo deportivo, la nómina y esquema, no terminan de cuajar. Además, la forma en que se dio la salida de Sebastián Viera, descartándolo para el segundo semestre, también significó un punto en su contra, respecto al sentimiento del aficionado.



Otro golpe que dividió opiniones fue la intempestiva salida de Juan Fernando Quintero, donde las formas y métodos de entrenamiento del estratega fueron cuestionados. Pese a que el volante y los aficionados de Junior terminaron con una amarga relación, su imagen también se vio afectada en este incidente.



En la rueda de prensa contra Pasto, Gómez afirmó sobre la necesidad de limpiar el camerino, con sus decisiones que a muchos no les pudo gustar.



Será cuestión de tiempo, en el mediano y largo plazo si esto realmente era necesario o no. Lo único claro es que su continuidad está en duda, pues los resultados y el ambiente pesado que vive Barranquilla en lo deportivo, lo dejan con saldo en contra.