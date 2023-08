‘Bolillo’ justificó sus insultos a los hinchas: ‘Hay energías malucas’

El inicio del partido entre Junior y Pasto quedó marcado y posiblemente, sea uno de los últimos de Hernán Darío Gómez en el Metropolitano, bajo el mando del cuadro barranquillero.



Las imágenes en redes sociales volaron y se hicieron virales, con los gestos del entrenador haciéndole ‘pistola’ a uno de los aficionados que presuntamente, le gritaba cosas incitándolo a que se fuera del equipo.



En la rueda de prensa, fue cuestionado por este incidente y contestó el porqué de sus gestos “Un man que me estaba irrespetando, me estaba gritando. Entonces yo le respondí, yo también estoy en la ‘ralea’. Me bajo del bus y comienzan a insultarme y decir cosas”.



Pese a esto, su respuesta se extendió sobre las ofensas que había recibido durante la semana, incluido un cartel donde lo insultaban, para complementar la respuesta que daría acerca del entorno del club “Es bien hecho o que. De dónde viene la palabra farsante. Venimos a la rueda de prensa, no ganamos y lo dijimos, las dificultades del equipo. Qué haremos si los otros vienen a jugar a lo mismo, por qué no jugamos rápido. Hay un montón de cosas que se hablaron y se explican”



“El ambiente esta pesado, de aquí para allá y de allá para acá. Está pesado porque no se gana, cuando no se gana, se ven de esa forma, ustedes tampoco y nosotros igual” agregó.



Enfatizó sobre su respuesta ante las provocaciones “Los insultos y maltratos ¿tengo que aguantarlo? Si a mí me maltratan, también, voy con ‘papa y yuca’ voy a insultar y maltratar. A ninguno (periodistas) los he insultado, ni irrespetado. Pero cuando me reciben en el estadio así, pues reacciono porque eso es una mala energía”.

Concluyó “Uno oye la hinchada de las laterales cantando y no veo que insulten al equipo. Los que se hacen atrás mío tiene ira e intenso dolor. Hay una energía maluca. Cuando siento que el señalamiento es ‘Bolillo’, jodido”.