Insólita explicación a humillación de Unión: ¿un accidente de 7 goles?

Una de las noticias de la jornada de clásicos en Liga Betplay II 2023 fue la paliza de Junior de Barranquilla al Unión Magdalena: lo venció 7-1.

Se trata de la peor goleada en toda la historia del clásico costeño, una humillación que llega cuando los de Santa Marta parecían encontrar el rumbo y estar entre los ocho, la necesidad primaria para pensar en salvarse del descenso.



Pero lo realmente insólito fue la explicación del técnico Harold Rivera, quien dejó duda sobre la superioridad de su rival y habló hasta de un 'accidente' de siete goles.



“No sé si Junior hizo tanto como para que nos hiciera los goles. Fue efectivo. La verdad, nosotros no jugamos el partido como debíamos jugarlo. Nos hacen ese penalti, la expulsión, nos faltó más firmeza, con un hombre menos cometimos errores que no debíamos cometer”, dijo el DT.



Y ojo a la culpa de la fortuna: "fue un accidente del fútbol, no sé si Junior hizo tanto para hacernos esos siete goles o si nosotros cometimos esos errores”.



A su turno, el capitán del Unión, el veterano Alexander Mejía, aterrizó un poco más la situación: “Es doloroso, es triste lo que hicimos, pero tenemos un grupo que sabe el camino y esta derrota no puede dañar ni el camino ni los objetivos. Esto hacer que se crucen pensamientos, más que todo negativos. Hay que arropar a los más jóvenes, que opten por buenas decisiones, no dejarlos caer, el jueves tenemos otro partido y esto es rápido”.



Rivera concluyó con una disculpa: ”Pido excusas a la afición, estamos dolidos”. Si bien hubo errores insólitos, la explicación del "accidente" no parece ser concluyente después de encajar siete goles.