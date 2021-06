Junior y una delantera que promete: ¿quiénes llegan? ¿quién se va?

Atlético Junior tiene una de las mejores nóminas del país y para cada torneo busca reforzarse de la mejor manera con el objetivo de pelear el título de la temporada.

Actualmente, el cuadro tiburón se quedó por fuera de las finales de la Liga 2021-I a manos de Millonarios, serie en la que no pudo contra con dos jugadores claves, Teófilo Gutiérrez (lesionado) y Miguel Ángel Borja que, de estar presentes, seguramente la historia hubiese sido diferente.



Sin embargo, la decepción no solo fue en el torneo local, pues los rojiblancos también se quedaron por fuera de la Copa Libertadores y se quedaron con el consuelo de la Copa Sudamericana.



Ahora, de cara al segundo semestre del año, las directivas del conjunto barranquillero planean meterse la mano al bolsillo e invertir en el ataque ante la incertidumbre con el futuro de Teófilo Gutiérrez y Miguel Borja.



Según trascendió, la idea es que ambos jugadores se queden. No obstante, la dificultad es que Teo tendría que rebajar su sueldo en un gran porcentaje y con Borja aún no se ha llegado a un acuerdo económico con Palmeiras y el plazo vence el próximo 30 de junio.



Con este panorama, más oscuro que claro, los nombres de Carlos Bacca y Cristian Martínez Borja fueron acercados a la institución y con ambos ya se habrían iniciado conversaciones.



Bacca, de 34 años, no continuará en Villarreal y su regreso al FPC está cada vez más cerca. Un ejecutivo del equipo tiburón le confirmó a El Heraldo que ya se iniciaron los diálogos con el ex Milan, Sevilla, entre otros.



Mientras que por Martínez Borja, según explicó el periodista de ESPN Julián Capera, Liga de Quito ya tendría acordado los porcentajes para oficializar la salida del delantero y solo faltaría que Junior realice la oferta formal para confirmar la transferencia. Sin embargo, la llegada del ex América de Cali dependerá exclusivamente de la continuidad de Miguel Borja en el conjunto atlanticense.



Así, con este panorama, la delantera de Junior para la siguiente temporada promete más que goles y un botín de oro, pues, de confirmarse alguna de estas llegadas, a pesar de la una que otra salida, el cuadro de Amaranto Perea está obligado a pelear los primeros puestos del campeonato y aspirar por el título.