¿Se acabó el tiempo de Reyes? Junior piensa en este ex Selección

El momento de Junior en la Liga BetPlay no es el mejor. El empate contra Unión Magdalena dejó inconforme a los aficionados, más allá de la superioridad mostrada por el tiburón en cancha, pues no lograron concretar la gran cantidad de opciones que generaron.

Son 11 partidos donde Junior no sabe que es ganar, pues el triunfo más reciente data del 30 de octubre del año pasado, en fecha 20 del todos contra todos. Derrota en la final de Copa contra Millonarios, fracaso en cuadrangulares y el regular inicio de Liga, son factores que ponen a dudar a los directivos.



Parece que el tiempo a Arturo Reyes, en esta etapa como entrenador de Junior, se le está acabando. De acuerdo a información del periodista Felipe Lucero, el candidato a reemplazar a Reyes como estratega del cuadro barranquillero sería Reinaldo Rueda.



Así lo describió el comunicador, a través de su cuenta de Twitter “De buena fuente me han contado que el cargo de Arturo Reyes está bajo revisión y el partido ante Deportivo Pasto podría ser decisivo para su continuidad. Una parte de los Char quieren a Reinaldo Rueda”.



De llegar a ocurrir, Reyes sería el segundo entrenador en abandonar un equipo en el presente semestre de la Liga BetPlay, tras el acuerdo entre Once Caldas y Diego Corredor para terminar su vínculo.