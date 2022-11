Junior, con obligación de ganar y terminar racha negativa en Bogotá

Comenzaron los cuadrangulares finales de Liga BetPlay 2022-2 y el equipo que más mal la ha pasado durante estas primeras fechas ha sido el Junior de Barranquilla, quien tiene la mejor nómina de Colombia y está último en el grupo A con cero puntos.



Así las cosas, Junior espera recomponer su camino contra Santa Fe en El Campín y superar varios obstáculos, donde el más urgido es ganar tres puntos que lo mantengan vivo en el cuadrangular A, pero además tendrá la necesidad de acabar con una mala racha jugando en Bogotá.



Uno de los retos más difíciles que tiene Junior sin duda a su llegada a Bogotá, es que, a pesar de ser siempre un club referente del fútbol colombiano, al llegar a la capital su chip cambia y resulta teniendo resultados no tan favorables.



una oportunidad de sus últimas cinco visitas contra el club cardenal, siendo el partido de octavos de final de Copa Colombia en esta edición 2022 su juego ganado por la mínima diferencia.



Sin embargo, si se tiene en cuenta los partidos por Liga BetPlay contra Santa Fe, el Junior no gana desde el año 2008, acumulando 14 años sin conseguir una victoria frente al león, así que la tarea no es fácil para Julio Comesaña, quien deberá afrontar este juego sin miedo y con la responsabilidad de devolverle el favoritismo a Junior en esta complicada temporada.



Por otro lado, la racha en Bogotá ha aumentado con el equipo rival, Millonarios, donde Junior tampoco ha logrado buenos resultados contra el embajador, quien precisamente le acaba de ganar la Copa Colombia en El Campín, dejándole claro que no son los mejores en la capital.



En total, la racha negativa por Liga BetPlay que ha tenido Junior frente a los equipos más grandes de la capital como Santa Fe y Millonarios ascienden a 23 partidos sin conocer la victoria, donde la racha más larga es la del cardenal, justo rival de este domingo, con quien acumula 17 juegos ligueros sin saber lo que es una victoria.