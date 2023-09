Junior llega a Bogotá con historial poco favorable: visita a Santa Fe

Las aguas en el entorno de Junior de Barraquilla parecen calmarse, luego de lo que fue el fuerte golpe en el inicio del semestre. La salida de Hernán Darío Gómez pareció ser una solución, pero las complicaciones en el juego para los tiburones continúan.



Los entrenadores prefieren corregir sobre la victoria y eso es lo que ha hecho Arturo Reyes. Asumió contra Equidad y no le fue bien en Bogotá. Pese a esto, ya son dos juegos en línea donde los barraquilleros han mostrado cosas interesantes en la cancha, pero, sobre todo, recuperando la parte anímica.



La confianza en un jugador es importante y Reyes lo sabe. Ahora, para afianzarse y seguir el ascenso, buscarán en Bogotá, pero contra Santa Fe, un anhelado triunfo, ese que les ha sido esquivo en los años recientes.



Reyes dio la nómina de viajeros, destacando el regreso de José Enamorado, tras las fechas de sanción que pagó. Además, llegará a la capital de la República con lo mejor de su repertorio en ataque.



El rival no será nada fácil, pese a que presenta también fallas, en el inicio del proceso de Hubert Bodhert. Las cosas contra Santa Fe, en el historial, favorecen a los cardenales. Junior no derrota al león en El Campín desde el apertura 2008, cuando lo vencieron 1 a 2.



Contra Equidad, tiene ya varios juegos sin ganar en Bogotá, no vence a los aseguradores desde el 2014 en Techo. Con Millonarios, las cosas son similares, pero es su triunfo más reciente en la altura, el cual fue en el clausura 2017.