La voz autorizada: Comesaña sobre Reyes y la presión que genera Junior

La salida de Amaranto Perea de Junior volvió a enfocar las miradas en un viejo conocido, pero, en esta ocasión, las cosas no fueron así. Julio Comesaña no tendrá, por el momento, un retorno a Junior. Los días en el cuadro barranquillero son complicados, pese a tener buena nómina, los resultados no se dieron, terminando todo en la salida de Amaranto Perea.



Una voz más que autorizada para hablar del ámbito Junior, lo vivió, lo gozó y lo supo sufrir, como jugador y entrenador. Julio Comesaña, buen conversador y con un cariño especial hacia el cuadro barranquillero, habló con FUTBOLRED acerca del presente del club, desde la salida de Perea, la llegada de Reyes y recordó, con mucha honra, esas épocas buenas, pero también las complejas.



¿Lo tomó por sorpresa la salida de Amaranto de Junior?

Me tomó un poco por sorpresa, porque hace 15 días el señor Fuad Char había dicho que estaban contentos con Perea, quizás a mí me dio esa sensación, que iba a estar hasta final de año, por lo menos. El fútbol es sorprendente, se generan algunas situaciones que llevan a cambiar decisiones pensadas y llevan a cambiar la ruta.

¿Qué puede decir de lo que fue el proceso de Amaranto al frente de Junior?

No quiero hablar de lo que fue el proceso de Amaranto. Cuando él estaba conmigo, sabía lo que yo pensaba y hacia donde iba. Él puede tener diferencias en ese sentido, aunque no me las diga, no son los momentos. El camino era de él. No era para pensar que me gustaba ni lo que hacía yo, sino en su idea y los jugadores que tenía, cómo estaba haciendo su trabajo.



Es su primera experiencia en un equipo exigente, hizo lo que pudo hacer y lo que creía. Es una experiencia muy bonita para él y sabrá sacarle provecho al futuro, pese a que no se consiguió lo que se quería. Es un hombre joven y podrá tener más oportunidades.



¿Considera que la directiva pudo apresurarse al tomar la determinación?

No sé si se apresuraron o no, no sé cuándo se definió con él, que buscaban en Junior y por qué dejaron salir algunos jugadores o para donde apuntaba el proyecto. Si esperaban ganar o clasificar a todo o armar un club para el año entrante, mal haría dar una opinión al respecto. Quizás entendieron que debían darle un viraje a la situación.

En los 10 años recientes, usted fue el más regular en el banquillo ¿qué pasa en Junior, en el entorno y el trabajo, que muchos técnicos no lograron afianzarse en el banquillo?

El hecho de que comparen con otras personas conmigo o al contrario, me parece que no deberíamos hacerlo de un jugador a otro. Tenemos que partir del individuo, yo parto de ahí, luego al jugador o entrenador y el equipo. Los seres humanos somos diferentes, en algo coincidimos y en otras tenemos otra perspectiva, como los periodistas al hablar de los partidos. Los técnicos hacemos declaraciones, pero luego alguno dice en su programa sobre qué clase de partido estaba viendo ¿cómo así? Es el partido que ve, él interpreta. Somos diferentes y la mirada del entrenador es más profunda en algunos aspectos y menos emotiva que la de los periodistas o hinchas.



Creo que represento cosas para Junior, siento una espalda fuerte. Como jugador viví cosas importantes en una etapa difícil, cuando llegó Varacka. Fue otra cosa a partir de él, no solo por el título, sino porque cambió la historia. Era un equipo que jugaba bárbaro, con brasileños, pero no clasificaba a nada. A la gente acá le gustaba mucho ese fútbol, pero no había equipo que ganara cosas



Romper con eso que la afición quería, era difícil. Solo lo hacen las personas con carácter y temple, que valoran otras cosas, sabiendo para donde van. José lo hizo. Yo viví la salida a patadas del estadio, en la práctica y en la tribuna, a agarrarnos a golpes ahí. Viví el no poder salir a la calle que nos decían maletas, de todo. Hasta que fue un equipo fuerte y aguerrido, del taquito de la jugada bonita, pasamos a un fútbol agresivo, que los rivales acá no pasaban de la mitad de la cancha, un juego más práctico y directo. A la gente en Barranquilla le gusta el buen juego, pero también los guapos, lo aguerrido, las trancadas a lo uruguayo. Fundamentalmente quieren ganar.



Todo ese conjunto de emociones que se generan en la cancha hacia a fuera, especialmente en Colombia, deben pasarlo los jugadores a la tribuna para que ellos lo devuelvan a la grama. Yo interpreté eso acá jugando cinco años y medio. Fue una vivencia tremenda la década de los 70, nunca se me olvidó. Esos seis primeros meses en Junior fueron negativos, luego, en 1974 y Varacka nos cambió la idea, que teníamos que darle triunfos a la gente, que se acabó el perder y los túneles pero que nunca se ganaba.



Tengo claro lo que le gusta a la gente, me han tocado equipos con un par de jugadores diferentes, con sociedades valiosas, se lograron armar. Nos dieron triunfos y momentos de juego agradables. He tratado de ir a defender lo que creo que debíamos hacer, las ideas y propuestas que tenemos. Para darle a la gente lo que esperan del equipo. Tengo la ventaja en ese sentido. En 1991 sentía que la gente me iba esperando, la confianza se percibía. También marcándole el camino a los jugadores. Soy disciplinado, busco soluciones, pero si veo que no hay solución o se complican, prefiero dar el paso.



Con todo lo que usted ha vivido, el mismo Amaranto dijo que Junior es un 'toro difícil de manejar' ¿es el banquillo más complicado del fútbol colombiano?

Claro, la gente de la costa es un ser humano con emociones en extremos. En el amor, en el cariño, afecto, hacía el deportista en este caso, por lo que dan y reciben. En una situación o un partido, eso puede cambiar. NO al odio, pero que se sientan defraudados. Se levantan al otro día, sale el sol y la alegría de la vida está, eso los lleva de un lado a otro. Pero la gente no es tonta, tiene la sensibilidad suficiente para darse cuenta cuando puede pasar algo bueno y cuando no.

¿Qué opina de la llegada de Arturo Reyes a Junior? Teniendo en cuenta que conoce al club

Arturo tiene un camino recorrido, con bastantes experiencias, especialmente en el fútbol juvenil. También otra muy bonita con Queiroz y compartiendo con la Selección y los jugadores del exterior. Le tocó dirigir algunos juegos del equipo de mayores. No ha tenido una experiencia como la de Junior. Ojala vuelva la gente al estadio, no ha tenido esa experiencia. La tuvo quizás conmigo, como asistente, pero no va a sentir lo que siente quien dirige. La responsabilidad que genera Junior no solo en el Metro, en las concentraciones, hoteles y aeropuertos, en todo el país. Es una cosa que hay que vivir para darse cuenta. Él conoce el club, la familia Char. Hizo la tarea en el Barranquilla y demás.



Debe interpretar eso y cómo hacer y qué camino recorrer para darle la alegría que quiere el huincha de Junior. Los seres humanos lo que necesitamos son oportunidades y saber aprovecharlas cuando llegan.



Sergio Cortés

Redacción Futbolred

@Seracoca_95