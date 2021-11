Sheyla tildó de ‘perverso’ a Reyes: crítica por juvenil de Junior

No paran de llegar reacciones por la polémica sustitución de Arturo Reyes en el empate a uno del Junior y Santa Fe en El Campín. El estratega, con paso previo por categorías juveniles de Selección Colombia, sacó del campo a Ferlys García, de 19 años, apenas a los 38 minutos.

Con lo anterior, las críticas de algunos hinchas y parte de la prensa contra el estratega fue furor en redes sociales. Más tratándose justamente de un DT que trabajó con grupos de dicha edad en el pasado. Se trata de una persona que por su experiencia debería saber tratar y llevar ese tipo de situaciones, sin exponer a los jóvenes.



Al respecto, la periodista Sheyla García aprovechó su espacio en el programa ‘Lo mejor de la fecha’ de Win Sports para criticar duramente a Reyes.



“Dos cosas me indignaron hoy. Arturo Reyes había afirmado que era muy mal entrenador para estar con divisiones menores, con los juveniles de nuestro país en la Selección Colombia. Hoy fue a la notaría y lo autenticó”, expresó.



Y continuó con total contundencia: “Perverso para tratar a un juvenil cuando también podía haberlo hecho (el cambio) en el entretiempo. Qué mala imagen. Dicen mucho en Barranquilla que no sigue el año entrante, pero Arturo Reyes demostró que no es el técnico para Junior”.



Véalo acá: