¿América pierde al '10'? Yesus tendría adelantado su cambio de equipo

Tanto en Cali como en Barranquilla, tomó fuerza la salida de Yesus Cabrera del América y su posterior fichaje con Atlético Junior. El mismo jugador confirmó que está en diálogos y no quiere brindar mayores detalles, a fin de que no se caiga lo adelantado. Lo cierto es que el '10' cartagenero no seguiría con los escarlatas, después que su contrato finalice el próximo 30 de junio.

Según el medio Nuestro Deportes, de Barranquilla, Cabrera manifestó que "no quiero hablar mucho para que no se compliquen las cosas, pero en los próximos días ya podría haber una noticia oficial sobre eso", tras ser consultado por su llegada al Junior.



Este posible cambio de rumbo de Yesus se conoció días después que el mismo presidente de los 'Diablos Rojos', Mauricio Romero, hablara del interés por renovarle su contrato, el que siempre han manifestado desde la institución. El jugador de 30 años llegó en 2018 y conquistó el bicampeonato. "Con él se está realizando el proceso de renovación y esperamos hacerlo pronto”, dijo Romero en su momento a Zona Libre de Humo.



Extraoficialmente se dice que Cabrera, que negocia como agente libre, firmaría por dos años con los rojiblancos.