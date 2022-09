En Junior son sinceros sobre Juan Cruz Real: ‘Estamos molestos’

Perder el clásico contra el modesto Unión Magdalena, en la fecha 10 de la Liga BetPlay II-2022, detonó la molestia y la preocupación al interior del Junior de Barranquilla, pues algunos resultados, y momentos de juego del equipo, no gustan en la dirigencia.



Es así que el nombre de Juan Cruz Real y su continuidad como entrenador tiburón, ha vuelto a ser tema de conversación en Barranquilla.



Por tal razón, Alejandro Arteta, presidente del Junior, habló con la prensa barranquillera y aceptó que “no estamos ni conformes ni tranquilos, estamos molestos con lo que está pasando con el equipo”.



“Estamos haciendo un balance de la situación actual, que no es buena. En el último partido queríamos ganar y no sumamos ningún punto (…) Quisiéramos estar en un lugar más adecuado en la tabla, pero también uno debe ver que la forma en la que hemos perdido los partidos ha sido más, con todo respeto con los rivales que nos han ganado bien, por errores nuestros”, aseguró el dirigente.



Arteta reveló que “no tenemos el deber de hacer reuniones permanentes, pero las hacemos. Yo hablo con el entrenador cuando hay que manifestarle algo”. Además aceptó que la afición esté molesta por los resultados: “Entendemos la molestia de la gente, la compartimos, porque uno no es inmune al dolor de la derrota, pero ese no debe ser el único tema en el que debemos hablar. Debemos esperar que las cosas se desarrollen de la forma en la que deben hacerse”.



Sin embargo, el presidente de Junior le bajó el dedo a la posibilidad de sacar a Juan Cruz Real por ahora. “Nosotros no tenemos ninguna noticia que dar ahora. Sentimos que el torneo tiene bastante tela por cortar, pero creemos que hay muchas cosas por corregir (…) No hay ninguna reunión formal ahora en la que esté dependiendo una decisión. No hay una noticia cerca de ser dada, más allá de que no estamos ni conformes ni tranquilos, estamos molestos con lo que está pasando con el equipo, pero hay que seguir trabajando”.