Juanfer Quintero, listo para debutar: ‘Quiero ganarle al Medellín’

Llego la hora deseada para todos los hinchas de Junior. Juan Fernando Quintero está listo para realizar su debut con el cuadro barranquillero. El volante está a disposición de Arturo Reyes, para ser parte del onceno titular.

La prensa y el entorno del fútbol profesional colombiano quieren verlo en acción. El morbo del compromiso pasará también porque casualmente, debutará contra el que es el equipo de sus amores y el último con el que jugó en Colombia, antes de su salida a River Plate.



Quintero habló con la prensa y se refirió al cuadro antioqueño, con el deseo de sumar minutos “Referente al Medellín, todo mundo sabe. Hoy estoy defendiendo los colores de Junior, quiero ganarle al DIM. Respeto mucho a mi carrera, la dignidad está por encima de cualquier sentimiento. Mañana si dios me lo permite, vamos a estar bien. En mi caso, trato de llevarlo con mucha naturalidad, cero ansiedad. Sé que mañana cuando empiece el partido, arranca todo”.



Aprovechó para agradecer el recibimiento de la afición de Junior “Nunca me imaginé este cariño de la gente aquí en Barranquilla, eso me tiene feliz. Voy por todo en Junior”.