Juan Cruz Real rompió el silencio: así prepara al Junior para la Liga

Junior ya dejó atrás la eliminación de los cuadrangulares, tras perder el paso a la final contra Nacional en Medellín. Página aparte y unos días de descanso, antes de volver a la acción en la Liga del segundo semestre, para ir por el nuevo objetivo: la estrella de final de año.



El cuadro barranquillero y Juan Cruz Real ya empiezan a confeccionar lo que va a ser el segundo semestre, ya con su lugar en el banquillo ratificado. EL estratega argentino habló con el programa Saque Largo, de Win Sports, sobre lo que fue el campeonato y las falencias en cancha.



😯”Yo tengo una gran relación con el plantel, pero estamos en evaluación y hay que pensar como nos podemos reforzar” Juan Cruz Real, entrenador de Junior.#SaqueLargoWIN 🔥 pic.twitter.com/7bevj1axym — Saque Largo Win (@SaqueLargoWin) June 18, 2022

Balance de campeonato: Si fracaso no es salir campeón, lo fue. Si analizamos el rendimiento del equipo, la identidad que logró el equipo y pensando en el tiempo de trabajo, donde peleamos hasta el final, el equipo logró identidad en corto tiempo, con un montón de matices, con el calendario y demás. Si miramos solo el resultado final, fue fracaso.



Más que recomponer, es evolucionar. Los equipos grandes deben buscar ganar y ser campeones. Eso no lo voy a eludir, en estos clubes sabemos para qué estamos. Soy el conductor del proyecto y debo asumir la responsabilidad. Debo hacer un análisis profundo.



Erramos en momentos claves, como en Sudamericana, que nos afectó para el inicio del cuadrangular. De eso nos toca aprender, cuando se llega a instancias finales, hay que acertar mucho y errar poco.



Complicaciones del equipo jugando de visitante: No es de este semestre. Junior de visita le cuesta, pero hay que mejorar en eso. Ha sido una campaña buena en casa. En el rendimiento hemos mejorado, en comparación a los duelos de visita, pero no nos alcanza para sacar los resultados. Hay que tener mejores resultados fuera de casa. Con los mediocampistas, no estoy de acuerdo que sean solo de corto defensivo. Creo en la funcionalidad de los futbolistas, que puedan estar en la mitad y que se desdoble, para atrás y para adelante.



Indudablemente manejamos números y estadísticas, marca que Junior crea muchas situaciones de gol, pero hemos tenido una baja eficacia. Hemos sido eficientes para generarlas, pero no para concretarlas. Uno debe tener un promedio de eficacia bueno, hemos tenido siete situaciones por partido para anotar un gol. Dar un nombre no significa que sea culpa de un atacante. Para que un equipo sea confiable, debe repartir la cantidad de goles en sus futbolistas. No podemos depender de uno o dos jugadores.