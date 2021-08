¡De toma y dame! Junior gustó y ganó en el estreno de Arturo Reyes

Bien dice el dicho que escoba nueva, barre mejor. La llegada de Arturo Reyes generó expectativas en la afición de Barranquilla, era la oportunidad perfecta para poder reconectar la armonía entre el plantel y los hinchas. Triunfo con un poco de suspenso contra Once Caldas por 4 a 2.



No bastó ni un minuto para que Junior se adelantará en el marcador, un error en defensa de Once Caldas, desembocó en la posesión de Carmelo Valencia, remató y el balón se fue por debajo de Gerardo Ortíz, como pidiendo permiso, ingresó al área del Caldas. Actitud y velocidad, fueron los primeros minutos por parte de los locales en el arranque de la era de Arturo Reyes.



El VAR tuvo su primera intervención apenas al minuto 10 del partido. Luis González anotaba, tras una magnifica asistencia de Carmelo Valencia, que fue encontrando espacios. Una falta previa de Fabián Sambueza, a Carreazo, determinó la anulación de la acción.



Pero Junior no se quedó con eso, empezó a volcar su juego al ataque, con la salida de sus dos laterales, para aprovechar velocidad y el buen toque en la zona de la mitad de la cancha, dejando al Once Caldas sin poder ejercer mayor peligro en el arco de Viera.



Desde lo estratégico, Junior varió su módulo, pero en pequeños pasajes. La tranquilidad que se respiraba en el Metropolitano, se vio interrumpida en un error de Ditta y Pacheco, que llegaron a atacar el mismo balón, dejando el espacio para que Juan David Pérez marcara el empate, sorpresivo, por lo mostrado por parte del Once Caldas.



La alegría de los manizaleños no duraría más de cinco minutos, pues en un tiro libre de costado, Gerardo Ortiz saldría mal, tras el cabezazo de Carmelo, el cual terminó contra el travesaño, pero, Daniel Rosero estaba solo, para empujar el balón tras el remate y poner el segundo de los barranquilleros.



El segundo tiempo arrancó con dominio de Junior, pero los errores volverían a ser la constante en el desarrollo del juego. Un retroceso de Didier Moreno, buscando a Viera para reiniciar las acciones, terminó en un regalo, nuevamente, para Juan David Pérez, teniendo en cuenta que Ditta y Rosero estaban en posición de adelantar la línea, dejando el empate para los de Manizales.



La vida da sorpresas y oportunidades para corregir los errores, fue el caso para Didier Moreno, quien recuperó el balón en mitad de la cancha, para dársela a Larry Vásquez, de gran desempeño, habilitando a Carmelo Valencia, disfrazado de extremo, habilitando a Freddy Hinestroza, que envió la pelota al fondo, con el pecho.



La cereza en el pastel la daría, otra vez, Freddy Hinestroza, que aprovechó las virtudes de sus compañeros, al robar la pelota en el área, quedándole el rebote para empujarla al fondo y dar tranquilidad a la afición de Barranquilla. Con el triunfo, Junior llegó a nueve unidades en las seis jornadas disputadas del campeonato, ubicándose, provisionalmente, en la séptima casilla. Mientras que Once Caldas se hunde en el fondo de la tabla, quedando 18 con cuatro unidades.