Junior volvió a su mala racha en penaltis: ¿Y ahora quien los cobra?

Como en años pasados, en Junior de Barranquilla no hay un jugador especializado que se encargue de los tiros desde el punto penalti lo cual haya hecho que los errores en esos tiros sean comunes en varios partidos.



De hecho, en 2018 hubo un tabú entorno a eso y lo cual provocó que el equipo Tiburón perdiera la Copa Sudamericana ante Athletico Paranaense.



Ahora, desde el año pasado y en este 2023 la tendencia está de regreso ya que no hay un jugador claro que patee todos los penaltis independientemente si falla alguno o no.

En el plantel del ‘Bolillo’ Gómez los jugadores con más experiencia como lo son Carlos Bacca y Sebastián Viera no son titulares. En el caso de Bacca, no ha tenido confianza en este semestre y parece que menos para los penaltis.



Tras ellos vendría Luis ‘Cariaco’ González, pero el venezolano no ha sido un habitual en el once de Junior desde que llegó a suelo barranquillero.



Con esto mencionado, todo parece indicar que Luis Sandoval, quien ha sido titular en los últimos juegos, sea quien de el paso adelante, pero para ello deberá mejorar en ese apartado ya que los penaltis no son su fuerte.



Ante Once Caldas fue Leíder Berrío quien cobró, pero lo hizo de manera terrible, pero parece que tanto Sandoval como él sean los elegidos por ‘Bolillo’ para continuar en el rol.



En anteriores semestres, Junior tenía dos pateadores definidos como lo eran Miguel Borja y Luis Narváez y pese a que fallaban en momentos decisivos volvían a intentarlo, eso es lo que debe pasar en este año que alguien de el paso al frente y pese a fallar que siga cobrando y ahí es donde entrarían tanto Sandoval o Berrío o si Juan Fernando Quintero se queda, es probable que sea quien los cobre.