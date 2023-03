‘Bolillo’ Gómez se refirió al estado de Juanfer: ‘No ha entrenado’

Junior de Barranquilla inició la era de Hernán Darío Gómez, con un empate a un gol en el Metropolitano. La expectativa estaba en el nuevo estratega, sobre las cosas que cambiarían, respecto a lo que se venía mostrando.



El ‘Bolillo’ así como destacó ciertas cosas, también terminó preocupado. Afirmó que no era lo esperado, por el apoyo de la afición, pensando ahora en las cosas a corregir. El mismo lo dijo y definió con un ‘muy aburrido’. Apuntó a ir mejorando las cosas. Estas fueron las palabras del entrenador, tras el partido contra Santa Fe.



Conocimiento del primer partido: no tengo claridad, es el primer partido en la raya, son tres días de entrenamiento. Tengo algunas conclusiones y pensamientos. Eso lo trabajaré con el cuerpo técnico.

Hay cosas que se ven bien y otras que no, es normal. Hay jugadores que no jugaban hace mucho y sienten cansancio. Hay cosas que fueron importantes.



Importancia de los canteranos con ‘Bolillo’: hay una tarea difícil aquí, porque hay niveles, muchachos que no lo tienen, que vienen de lesión. La salida de Berdugo es importante. Hay trabajo duro. Me equivoqué en algunos cambios, apenas voy conociendo, no me sentí cómodo.



Llega un técnico nuevo, todo eso se junta, pero tenemos que salir de eso. Apenas cojamos más tiempo, orden táctico y haya sociedades, se fortalezcan.



Posibilidad de clasificar a los cuadrangulares y situación de Quintero: faltan muchos partidos y estamos apresurados. Si no aceleramos y encontramos cuerpo técnico y jugadores, si se demoran en entender, recuperarse, nos faltan opciones. Falta mucho y no pienso en no estar allí.



Lo de Juanfer no sé si está definido todavía que vaya a la Selección, por lo que tiene. Si se mejora, irá y si no, hay que recuperarlo rápido. Están haciendo tratamientos porque tiene un golpe arriba del tobillo, ese punto es doloroso. Desde que llegué, no ha podido entrenar con nosotros.