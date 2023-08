Junior no esperó a ‘Bolillo’ Gómez: el presagio que se hizo realidad

Los hinchas del Junior de Barranquilla todavía se acuerdan de Hernán Darío Gómez. A pesar de que ya se fue, el técnico antioqueño fue recordado este sábado por los hinchas en las redes sociales, pues le restregaron el segundo triunfo consecutivo en la Liga BetPlay II, y fue hasta protagonista de memes.

Sin embargo, muchos otros se acordaron de un presagio que reveló el ‘Bolillo’ hace casi un mes, luego del partido contra Bucaramanga.



En una frase, que en su momento causó roncha, quedó claro que la proyección del trabajo de Gómez en este segundo semestre no estaba tan equivocado, y el ‘Bolillo’ puede sentir que no lo esperaron lo suficiente, pues los frutos de sus palabras ya empezaron a hacerse realidad.



“’Lucho’ Grau me dice: ‘A los cinco partidos arrancamos’”, y ese comentario generó críticas en su momento.



#Junior "Entré todo berraco y 'Lucho' Grau me dice que a los 5 partidos arrancamos": Hernán Darío 'Bolillo' Gómez.https://t.co/Tq34qnio0U pic.twitter.com/KhdNmk8ADd — Nuestros Deportes (@nuestrosdporte2) August 1, 2023

Curiosamente, luego de la quinta fecha en la Liga II se fue el ‘Bolillo’, pues no aguantó las ofensas y el maltrato luego de la eliminación en octavos de final de la Copa BetPlay a manos del Cúcuta Deportivo.



En la sexta fecha ya dirigió Arturo Reyes, sacando un empate 0-0 en su visita a Equidad en Bogotá. Luego vinieron los triunfos sobre América de Cali (4-3) y contra Envigado FC (2-1).



Así, el presagio que contó ‘Bolillo’, pero que fue pronóstico de Luis Grau, se está cumpliendo en el tiburón.