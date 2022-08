Junior de Barranquilla, las ansias del cumpleaños pesaron: análisis

Un semblante espectacular en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez en el que 40,000 espectadores se acercaron al recinto deportivo para celebrar el cumpleaños número 98 del Junior de Barranquilla. Sin embargo, todo se dañó con, curiosamente, el peor escenario posible para truncar la celebración: ley del ex. Marlon Piedrahita apareció al final del partido para romper el empate y terminar cualquier ilusión local.

A lo largo del partido, Junior repitió la misma jugada de siempre. No hubo efectividad pese al gran dominio de los dirigidos por Juan Cruz Real. La carencia de ideas fue más y las ansias rodearon a los locales que no supieron nunca qué hacer con la pelota y cómo terminar las jugadas. Un juego muy repetitivo, que solo cambió con el ingreso de Carlos Bacca.

Para FUTBOLRED analizamos la derrota del Junior de Barranquilla:

Entraron ansiosos: pese al gran dominio en la primera etapa con una posesión cercana al 70%, nunca pudo transformar esa tenencia de la pelota en oportunidades de gol. Las malas decisiones y apresuradas de los barranquilleros condujeron a pases errados, grandes pérdidas del balón y una escasa generación de juego.



Una torpeza en los goles: el primer tanto del Once Caldas fue una pena máxima más que clara para los blancos. Fredy Hinestroza no dejó moverse en el área a Ayron Del Valle en un saque de banda. Penalti que el mismo Ayron firmó. Ya en el complemento, una infracción evitable sobre el final del encuentro le permitió a Marlon Piedrahita ejecutar un tiro libre que pegó en la barrera y se coló en el arco local.



Juego muy obvio: como es característico en Junior, la fortaleza es el juego por las bandas con dos laterales con alma de extremos como Nilson Castrillón y Walmer Pacheco. No obstante, este último cuando pasaba la mitad de la cancha, se notaba muy acelerado y no lograba crear peligro. El jugar por las bandas con constantes cambios de frente les permitieron a los barranquilleros cruzar la mitad, pero Fredy Hinestroza no pesó en el último tramo. Sumado a ello, los centros fueron rechazados por la zaga defensiva del Once Caldas o asegurados por Éder Chaux.



Nueva alternativa y reacción con Carlos Bacca y Edwuin Cetré: ya en el complemento, entraron Bacca y Cetré. El delantero pudo igualar con un testarazo apenas desviado, y Edwuin con su velocidad y desborde creó peligro. La alternativa a los centros aéreos fueron los rasos, uno al que Fredy Hinestroza cerró la acción rematando por fuera. Carlos debe ser titular siempre, pues es cuando mejor juega el cuadro de Juan Cruz Real.



La expulsión pesó: en el mejor momento del Junior de Barranquilla, y en el último tramo del juego, Didier Moreno pecó con una dura infracción a Guillermo Celis. El juez central no titubeó en expulsar de manera directa al volante. Así terminó el ataque de los barranquilleros y le permitió a la visita tomar la pelota y crear peligro en el balón parado.