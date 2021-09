A Carlos el ‘Pibe’ Valderrama le duele su Junior: ‘Un equipo sin alma’

Carlos Valderrama es ‘palabra sagrada’ a la hora de hablar del Junior o de la Selección Colombia. En ambos dejó huella y tiene autoridad de sobra para opinar, pues conoce como nadie al equipo de Barranquilla o la Tricolor.



Esta vez el ‘Pibe’ reaccionó a la derrota del tiburón 1-3 contra Atlético Nacional, en partido de la fecha 10 de la Liga BetPlay II, disputado el sábado anterior en el estadio Metropolitano.



El samario, de 60 años, analizó el partido y dijo que a Junior le está fallando la parte física, pues no tuvo gasolina para enfrentar a un Nacional que no contó con todas sus figuras.



“Está la cosa tesa. Junior jugó 30 minutos, hasta el gol de Larry Vásquez, y no aguantó en lo físico el equipo. Algo está pasando. Y contra Nacional hay que jugar 120 minutos, porque es el mejor equipo del fútbol colombiano, y eso que faltaron cinco titulares”, aseguró el ‘Pibe’.



“Como hincha del equipo, me da vergüenza y pena que suceda esto aquí en Barranquilla. El equipo perdió en la Copa Colombia con Pereira y se cayó”, añadió Valderrama.



Finalmente, lanzó una dura crítica y un pedido a Arturo Reyes, entrenador del Junior: “Uno puede jugar bien o puede jugar mal, pero el alma…equipo sin alma. Si queremos entrar a las finales, el técnico que haga cambios, que son urgentes; hay jugadores que no están rindiendo lo que deberían rendir. ¡3-1 de local! Bravo”.