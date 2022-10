Bacca la tiene clara: 'espero seguir de director deportivo o técnico'

Carlos Bacca no piensa en el retiro. Al menos no todavía. Aún tiene que volver a ser goleador de la Liga dar alegrías como la última con su agónico gol a Cali, clasificar a Atlético Junior a los cuadrangulares y volver a gritar campeón. Es una tarea larga y ambiciosa... Pero eso no significa que no tenga un plan de retiro, una idea que, a los 36 años de edad, necesariamente ronda.

Lo bueno es que, para cuando le llegue su momento, no tiene ninguna duda: "Me gusta el fútbol, me gusta verlo, leer los partidos, espero en un futuro seguir en ese camino, ya sea de director deportivo o director técnico", dijo el delantero en charla con Blu Radio.



"Muy pocos le sacan tiempo, yo tenía compañeros que no sabían ni a quién enfrentaban, ni el equipo rival, después de que entrenan y juegan se dedican a la familia", lamentó, una situación que se repite en muchas ligas, no solo en las europeas en las que Bacca supo triunfar.



Por ahora el tema son los goles que tanto necesita Junior, uno como el último que gritó con el corazón: "no, yo trato de no ver al arquero, siempre intento buscar el palo, a la esquina, porque sé que siempre están ubicados de la mitad hacia donde está el balón, entonces intento ponerla allá, me gusta mandarla al palo lejano. Uno sabe y le pregunta a los arqueros, porque están en su palo y así no es responsabilidad de ellos. Uno lo va aprendiendo en la carrera, uno va jugando partidos, yo veo mucho fútbol y la mayoría de goles se hacen al palo lejano".



Ahora viene la presión pero, como dijo Julio Comesaña, los grandes de Junior están listos: "con tranquilidad, cuando el profe nos dice los grandes, él está tratando de cuidar a los jóvenes, el equipo está afuera de los ocho. Entonces es una situación complicada y no quiere que coloque dos o tres jóvenes y vayan a cargar con ese peso. Están Viera, Bacca, ya tendremos un peso para afrontar la situación".