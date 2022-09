Comesaña, salve usted a Junior: retos y urgencias que debe solucionar

Barranquilla está de fiesta. Sí, aunque usted no lo crea, los aficionados del Junior están felices con su equipo. Ojo, no desconocen los malos resultados del equipo: que salió de los ocho primeros de la Liga II y que está en desventaja en la semifinal de la Copa BetPlay con el Unión Magdalena; sin embargo, celebran que los Char, dueños del club, hayan sacado a Juan Cruz Real… pero sobretodo, festejan el regreso de Julio Avelino Comesaña a la dirección técnico del tiburón.



Será la décima ocasión en la que Comesaña, o ‘Pelo e’ burra’, dirija al Junior. Y es que es tanto el cariño al uruguayo, que lo apodaron así, como si fuera un barranquillero más, vecino de cualquier ciudadano, un amigo muy querido, pues ya es un símbolo de la historia juniorista.



Así, más allá del mal momento y los amagos de crisis deportiva, en la capital del Atlántico volvió la fe, porque está el técnico que los hinchas quieren.



Y desde ya piden: Comesaña, salve usted al Junior, pues hay retos y urgencias que debe atender, para enderezar el camino y tratar de mejorar la campaña en el segundo semestre del 2022.



Toda escoba nueva barre bien. Y aunque el charrúa no es nuevo, tiene la experiencia y conocimiento para saber dejar limpia la casa. Y se necesita que sus primeros ‘escobazos’ sean certeros, para despejar el camino a la gloria, que se llenó de espinas con Cruz Real.



La final de Copa no está perdida

Junior perdió el partido de ida de la semifinal de la Copa BetPlay 2022 siendo local contra Unión Magdalena. El ciclón se impuso 0-1 en el estadio Metropolitano y está a 90 minutos de eliminar al tiburón.



Este miércoles 14 de septiembre, Junior deberá sacar su casta en el estadio Sierra Nevada, de Santa Marta, y remontar la llave para ser finalista. Es solo un gol para empatar la serie y dos o más de diferencia para clasificar directamente.



Ojo, ir a la final de la Copa y ganarla, asegura un cupo a la fase 2 de la Copa Libertadores; así que es mejor no ‘dar papaya’ y ser finalista, pues es el camino más corto al principal certamen de clubes de la Conmebol.



A pellizcarse de visitante

El tiburón no ha ganado fuera de casa en esta Liga II. Salió cinco veces con Juan Cruz Real y sacó dos puntos de 15 posibles, con 2 empates y 3 derrotas.



Es por eso que Comesaña deberá ir a Pasto en la fecha 12 y jugar el domingo 18 de septiembre (3:30 p.m.) con la intención de sacar tres puntos por primera vez este semestre en condición de visitante.



Esos puntos que pueda pescar afuera pueden ser cruciales para una clasificación a cuadrangulares. Y para dejar de ser el sexto peor visitante del campeonato.



La casa se respeta

Junior es el tercer mejor local de la Liga II, con 4 triunfos, 1 empate y 1 derrota. El saldo no es malo, pero a Juan Cruz Real no le perdonaron la derrota con Once Caldas (1-2 en la fecha 6) y el pasado empate con Pereira (0-0 en 11ª jornada).



Al tiburón le quedan cuatro partidos en casa en el ‘todos contra todos’, pero el más importante es el próximo: recibe a Millonarios, líder de la Liga II, el próximo miércoles 21 de septiembre (8:15 p.m.) por la fecha 13. Ganar ese partido sería un baldado de confianza para el equipo de Comesaña.