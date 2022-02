Julio Comesaña pone la lupa en algunos jugadores del DIM

Deportivo Independiente Medellín sigue trabajando de cara al juego del próximo martes contra Águilas Doradas, por la novena fecha en la Liga I-2022. Julio Comesaña habló sobre algunos jugadores que no han tenido muchos minutos, otros sobre su desempeño y algunas reacciones personales en los últimos días.

“No es cierto que esté marginado Bryan (Castrillón), hay que ponerse en el lugar de los jugadores. Bryan, Éver (Valencia), (Sebastián) Hernández son jugadores que vinieron de equipos donde hicieron una gran labor, quieren ser titulares y no lo han conseguido. Quizás, juegan y les ha fallado algo. He hablado con Bryan, sabe que lo necesitamos, que nos tiene que ayudar, tiene como hacerlo. Hay muchas veces que me levanto, pero no tengo ganas de venir, pero tengo que venir, porque tengo un compromiso, estoy grande. Ellos no, ellos deben darlo todo, cuando les toque. A veces, las circunstancias del equipo no se dan en ese sector del campo, los extremos deben estar acompañados por el lateral y el interior y en algún partido no se da eso. No hay nada contra ellos, solo les doy respeto, cariño y les exijo”, comentó el técnico uruguayo.



Además, “Javier (Méndez) está bien, ya puede competir. Lo que pasa es que (Adrián)Arregui y (David) Loaiza lo ha hecho bien, al igual que Juan Carlos (Díaz) cuando estuvo en su momento”.



Sobre su respuesta en aquella rueda de prensa contra La Equidad y el poco tiempo de descanso entre partidos, Julio comentó que “en la rueda de prensa, con todo respeto, hay una cosa que no nos podemos olvidar, soy un ser humano como los que me preguntan, pero con la diferencia en que los que me preguntan, están más tranquilos, tuvieron 90 minutos para preguntar. Yo estaré contento si ganamos y no me siento bien cuando perdemos, no me gusta la ordinariez, tirar la pelota, esconderla y lo peor es que la autoridad lo permite. Luego llego a las ruedas de prensa y prefiero evadirlas por educación. Permanentemente estoy evaluando el equipo, cuando ganamos con esa intensidad y atención, esto que me pasa a mí, les pasa a todos, estamos jugando cada 72 horas o menos”.



El estratega explicó el presente de Felipe Pardo del equipo y la sustitución temprana en el juego anterior contra Santa Fe. “No he tenido problema con Felipe (Pardo), en el camerino nos abrazamos. Pero con su recorrido, él sabe la responsabilidad que tenía en la cancha, debo velar con el equipo, hablo con todos los jugadores y ellos saben de la exigencia que tienen. Si él ataca, el lateral defiende, luego ellos atacan y él no defiende, entramos en un desequilibrio como pasó contra Santa Fe. No estoy enojado con él, lo valoro, pero sé de la exigencia que la gente tiene con él y están expectantes de lo que pueda dar, a veces hasta desmedida. Se espera mucho de él y él nos puede dar mucho. Viene de México, quizás se sintió mal, me hubiese dicho que estaba para otro momento del partido, pero nadie va a decirlo. Me alegró mucho cuando Luciano (Pons) hizo tres goles en dos partidos, somos humanos y yo lo entiendo, no lo pongo en la balanza ni lo descalifico, pero estoy en la obligación de tomar decisiones para el equipo. Lo quiero mucho, lo valoro y espero que esté bien y que le dé a la gente lo que espera, porque sé que puede hacerlo”.



En cuanto al diagnóstico general del plantel, Comesaña expresó que “no hay problema de actitud, al contrario, creo que es magnífica. Debemos revisar el tema futbolístico por el cual no nos da los resultados como visitante. Sé de experiencia en lo emocional, teniendo claro que las experiencias negativas, traen comportamientos negativos y experiencias positivas, traen comportamientos positivos. Esas cosas hay que equilibrarlas bien, porque no debemos permitir que le gane al equipo la ansiedad, la impaciencia, el miedo a equivocarse. En este deporte convivimos en un juego tan incierto como la vida misma. Quisiéramos saber qué va a pasar, pero es imposible, hay que vivirlo con intensidad, confianza y seguridad. A lo mejor, hay un vacío que no nos está generando esa confianza y seguridad. La solución la tenemos acá, no maltrato, ni exijo cosas que ellos no puedan. Exijo entrega, atención, disposición, determinación, pero quien es inseguro, yo no lo voy a arreglar de un día para otro. Debo explicarle y mostrarle que puede, con respecto al sicólogo, al jugador lo necesito para el domingo, no lo puedo esperar seis meses y llevarlo a su infancia. Con todo respeto, necesito soluciones más duraderas, tengo que convencerlo de alguna manera y que él vea cómo se confía en él”.



En lo personal, el uruguayo remarcó que “soy un veterano de mil batallas y me duele perder, cada vez más. Quiero saber si soy un enfermo por ganar o si tuviera miedo a perder, la derrota es dura para nosotros. Desde 2005 no perdíamos cuatro partidos seguidos como visitante, es horrible, pero jugamos bien de local y jugamos bien, recibimos un solo gol, anotamos ocho, ojalá sigamos así en casa y que salga el sol como visitante, seguramente va a ocurrir”.



Finalmente, el técnico opinó sobre otros jugadores que seguramente verán acción en los próximos partidos. “(Miguel) Monsalve me ha generado expectativas buenas, en el momento que Ricaurte se salió, Monsalve tuvo el tema del covid y una distención muscular, está tomando su forma, no tiene competencia y lo he tenido en mente para ver si lo soltamos en un partido. Juan Manuel Cuesta llegó con una larga para, como Felipe (Pardo) y (Andrés) Ricaurte, sin jugar, sin entrenar con un equipo. Con un peso que ya Felipe con el cuerpo médico lo está superando, parece que estuviera grueso, pero con un tren superior grande, está mejor. Andrés está superando su lesión y Cuesta que no ha jugado, no puedo poner jugadores que no han tenido competencia. el entrenamiento para jugar es de alta intensidad”.



