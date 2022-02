'No puedo hablar de fútbol con el estado de ánimo que tengo': Comesaña

Luego de la pobre presentación del Deportivo Independiente Medellín, por la sexta fecha en la Liga I-2022 frente a La Equidad, donde cayó 2-0. El técnico Julio Comesaña y el jugador Felipe Pardo decidieron no contestar las preguntas de los medios de comunicación presentes en el estadio de Techo y conectados de manera virtual.

“Sería muy bonito venir acá a hablar de fútbol luego de un partido de fútbol. Pero de este juego, necesito hablar del arbitraje, tampoco quiero agredir a nadie, ni desmerecer al rival. Pero no estoy en condiciones de hablar de fútbol sin hablar del arbitraje y si voy a sentarme aquí para que me pregunten, puedo decir cosas que no debo. No es con ustedes, sino que no puedo hablar de fútbol con el estado de ánimo que tengo”, expresó Comesaña.



En cuanto a Felipe Pardo, el jugador tampoco quiso contestar las preguntas y acompañó al técnico uruguayo a retirarse de la sala de prensa. “Estamos con el profesor, si él se retira, yo también lo hago”, comentó el jugador.



En cuanto al juego, fue un partido con 33 faltas generadas, de las cuales 25 las hizo La Equidad contra ocho del DIM y se vieron cinco tarjetas amarillas en el local, contra tres del visitante, quien además vieron la amonestación el cuerpo técnico por una discusión sobre el final del primer tiempo y la expulsión de Víctor Moreno.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8