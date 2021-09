‘Vuelvo al fútbol porque necesito del fútbol‘: Julio Comesaña

Este miércoles 8 de septiembre arrancó la quinta era de Julio Avelino Comesaña en el Deportivo Independiente Medellín. Tras su etapa como jugador en la década de los 80, comenzó su carrera de entrenador en el poderoso, donde tuvo tres etapas como estratega y una como mánager. Tras su último ciclo en el año 2000, el uruguayo regresa a un viejo amor y espera que con su trabajo pueda sacar adelante a un equipo que deambula en la parte baja de la tabla en la Liga colombiana. Firmó con el conjunto rojo de Antioquia hasta diciembre 31 de 2022.



"He vivido muchas cosas importantes en esta ciudad, me ha causado mucha alegría. Tuve varias ofertas que descarté y de golpe apareció esto con una llamada que me sorprendió y una llegada rápida. Las cosas van por un camino, llego después de 20 años al equipo que comencé como DT. Es una coincidencia con significado, hay que buscar ese significado y espero poderlo encontrar", detalló el técnico en conferencia de prensa presencial en la sala de prensa del estadio Atanasio Girardot.



Sobre su llegada, quiénes serán sus colaboradores y el comienzo del trabajo, Comesaña explicó que para el partido del viernes contra Jaguares no estará, viajó a Barranquilla este miércoles y el lunes se integrará a los trabajos. "Han sido días muy complejos. Yo no voy a estar en el partido con Jaguares. David Montoya será el que dirija ese partido. Estamos pendiente de un preparador físico que trabajó conmigo y un asistente técnico que estoy por definir. Ojalá sea alguien del lugar. Vamos a tener un preparador físico titular, uno alterno, un asiente técnico que sepa del equipo. Serían entre cuatro y cinco personas".



En cuanto a la impronta de su equipo, el técnico comentó que "hay dos líneas definidas, una en la competencia inmediata y otra pensando en el mediano y largo plazo, de la mano con las divisiones menores. Esta situación me parece a la última vez que llegué acá, en donde hay que ganar. Medellín tiene cosas interesantes que se repiten en cada partido, vengo contento porque puedo encontrar cosas consolidadas y algunas que le pueden faltar, debo detectar qué pasa porque se desmejora lo que se hace bien. No vengo a romper todo, hay que construir. Medellín tiene cosas consolidadas como el manejo defensivo y hay que engancharlo con la fase de ataque. Todo depende de la posesión de la pelota y reacciona en los momentos sin balón, debemos buscar la unidad en bloque para atacar y defender. Es algo de teoría que hay que llevarlas a la práctica".



En cuanto a esa decisión de querer volver a ser pieza activa en el fútbol colombiano, Comesaña resaltó que "uno vuelve a los sitios donde fue feliz. En Barranquilla he sido muy feliz porque me tocaron muchos logros seguidos con dificultad. Pero pasé en Medellín en la década de los 80, con todas las dificultades, pasé desde jugador hasta dirigente. Hay un sentimiento y no dudé. Yo me siento bien, estoy sano, me gusta trabajar. Cada año considero que uno está mejor. Tengo muchas ganas de trabajar y asumir este reto como corresponde".



Además, "vuelvo al fútbol porque necesito del fútbol. Necesito estar viviendo el fútbol y aportarle desde mi experiencia, aprendiendo de lo que pasa en el fútbol moderno. Los grandes cambios se dan en el método de entrenamiento, lo táctico ya se ha visto desde antes. Que si las papas queman... yo me miro la mano, la tengo llena de callos. Ya no tengo nada que perder, ¿por qué no intentarlo?”.



Finalmente, habló sobre el proyecto deportivo y ese reencuentro con jugadores que ya dirigió en Junior y Colón de Santa Fe, como Andrés Cadavid, Vladimir Hernández, Germán Gutiérrez, entre otros. "Para potenciar jugadores juveniles, vienen de los proyectos. Los proyectos son de los clubes, no de los jugadores. Hay muchos temas alrededor y lo último es elegir qué entrenador está a cargo de dirigirlo, además de aportar las cosas. Con varios jugadores trabajé en el Junior y les manifesté sobre el trabajo que queremos hacer. A los jugadores con quienes no hemos trabajado,



hay que hablarles con la verdad. Debo identificar los jugadores que tengo para implantar una idea de juego".



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En Twitter: @juanchoserran8