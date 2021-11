Julio Comesaña le apuesta al trabajo y la exigencia en el Medellín

Pensando en el próximo partido, por la fecha 20 en la Liga II-2021 frente al Deportivo Pasto, Deportivo Independiente Medellín trabaja en el oriente antioqueño. El conjunto rojo de Antioquia cuenta con Andrés Mosquera Marmolejo tras su paso por la Selección Colombia y pese a no poder contar con Germán Gutiérrez, Adrián Arregui y Agustín Vuletich, por acumulación de tarjetas amarillas, buscarán un triunfo en la capital nariñense y con una mezcla de resultados, conseguir la clasificación, aunque la misión es muy difícil, Julio Comesaña y sus dirigidos intentarán lograr el milagro.



“Cuando terminamos los partidos y no se dan los resultados, es lógico que haya alguna desazón, una angustia grande por el esfuerzo porque todos quieren ganar. Pero esto pasa en todas las familias, por ejemplo, en la Selección Colombia no se dan los resultados, porque no marcan goles, pero los otros jugadores afuera los hacen, pero son rachas de los equipos. El gol es lo que más vale en el fútbol, pero hay que trabajar y generar esas situaciones de gol”, resaltó el técnico Comesaña en declaraciones al departamento de prensa del DIM.



Sobre el contenido de los entrenamientos esta semana, Julio explicó que “ayer (miércoles 17) tuvimos una reunión de intercambio con el plantel, en una reunión donde hablamos sobre el juego, el trabajo y completamos con un entrenamiento liviano. Este jueves tuvimos un gran entrenamiento. Hemos hablado bastante sobre como terminar este torneo, que si bien, sabemos que es muy difícil, lo más importante no depende de los demás, sino de nosotros. Vamos a enfrentar a un rival que se está reestructurando como el Pasto, pero iremos allá a buscar ganar el partido”.



En cuanto al funcionamiento del equipo, Julio comentó que “en la medida que se busquen las opciones, alguno llegará a definir y marcar. El equipo ha crecido en el juego y vamos dominando otras cosas, hemos tenido dificultades con el plantel, con algunos no hemos podido contar, otros vienen sin fútbol, pero esa angustia del gol les gana a todos. Si yo reviso la tabla de posiciones, la mayoría de los equipos tienen problemas de gol, pero no nos podemos quedar en eso, no me conformo con lo de los demás. Yo pregunto a veces, ¿quién en la vida, ser humano, empresas no ha perdido el rumbo? ¿o ha estado confundido y dudando para dónde va? A todos nos ha pasado, hay que reflexionar sobre quienes somos, para donde vamos y qué tenemos que hacer y hacerlo siempre, no solo cuando ganamos. Siempre ir tras de algo que pueda ocurrir y para eso hay que trabajar, tener paciencia, ser perseverante, yo no conozco otra cosa, no solo en el fútbol, en la vida”.



Finalmente, habló sobre la presencia de Luis Erney Vásquez en el clásico contra Nacional y la posibilidad que pueda tener acción en este último juego. “A Luis (Erney Vásquez) lo conocí en el Junior, cuando era más joven. Es un excelente arquero, que tiene por delante a otro gran arquero y esa es la vida del entrenador, en ser justos. A veces uno es justo con unos, pero es injusto con alguien que lo merece. Mi conciencia está en respetar el camino y estar pendiente que hay otro jugador que puede hacer las cosas bien, veremos en su momento si podemos alternar la posición, pero hay que seguir en la ruta. (Andrés Mosquera) Marmolejo volvió de la Selección y seguramente será titular”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8