Julio Comesaña se despidió y le lanzó terribles pullas a Millonarios

“Si lo hago, será para volver en otro cargo”, ese fue el recado que tiró Julio Avelino Comesaña en su despedida, una vez se conoció la sorpresiva salida de la dirección técnica del Junior de Barranquilla. El uruguayo no se guardó nada y tiró dardos ante los medios, en especial contra un rival picante como Millonarios. Uno de los partidos que más se ha visto en el 2022 es ese Junior- Millonarios tanto en Bogotá como en Barranquilla y recordó la final de la Copa BetPlay a rabiar por el júbilo azul bajándole la ilusión a los jugadores del plantel albiazul e hinchas.

Parece ser una despedida sin ninguna vuelta atrás, pues ante los rumores cada vez que sale del Junior sobre su regreso, esta vez fue tajante y dijo que no piensa volver. Pero es una crónica de un volver anticipado. En sus anteriores pasos, el hombre de la casa y un ídolo en el banquillo ha reiterado que no regresará, pero cuando lo llaman, siempre lo acepta. ¿Será el final de Julio Avelino Comesaña?



La decisión del Junior fue prematura, pues todavía están en cuadrangulares finales a falta de tres fechas y con las ilusiones más que latentes. Julio Avelino Comesaña no renunció como lo vendieron en el club, a él lo echaron, o por lo menos eso fue lo que el uruguayo señaló. Tras la inesperada noticia, el estratega uruguayo cerró su décima aventura con el cuadro atlanticense y tiró dardos para todo el mundo. No solo a la dirigencia con la que tuvo mala relación últimamente, sino también a Millonarios recordando la celebración de la Copa BetPlay por parte de los bogotanos.



Durante el certamen colombiano, varios medios deportivos han puesto a Millonarios en la cúspide y Julio Comesaña le bajó el dedo al club embajador. Aunque destacó lo bien que juega, no titubeó en soltar en su primera crítica un, “aquí hay un equipo que jugando es el más colombiano de todos, que es Millonarios. De pronto, juega a nivel internacional con ese mismo equipo, jugando bien, y le meten cuatro goles”.



Posteriormente, tampoco tuvo pelos en la lengua para comparar la euforia en el título de la Copa BetPlay de Millonarios y qué hubiese ocurrido si era Junior quien ganara ese certamen, pues tiró una pulla también a los elogios para el cuadro bogotano, “ahora ganó un campeonato que, si lo ganamos nosotros, ¿saben qué me hubieran dicho a mí? ‘Es una copita, ahora hay que ganar la Liga’. Millonarios lo festejó como si fuera la Champions. Y se blindaron, todo el mundo se blindó, hasta la prensa. Tenía que ganar Millonarios. Y ganó, está bien, merecidamente”.



Comentarios como que a Millonarios le queda pequeña la Liga BetPlay que nunca se ha dicho de clubes europeos dejó a Julio Comesaña asombrado y maravillado, tanto que finalizó sus testimonios diciendo, “estamos hablando de este tema porque yo llevo escuchando de Millonarios las cosas que no he escuchado ni del Manchester City. Y nosotros perdimos así con ellos. Acá le ganamos 1-0 y el otro día, sin delanteros en el primer tiempo, estaba Pajoy de ‘9’, les teníamos que haber hecho un gol nosotros primero. Yo no veía tanta diferencia. Sí, son mejores que nosotros, claro que lo son”.



Tras una salida inesperada, que tal vez ni Julio Comesaña se esperaba al ser llamado por Fuad Char, Julio X no dudó en sacar todo a la luz, esa rabia que sintió por los elogios y las críticas que le llegaban a él y al Junior de Barranquilla. Hubo tiempo para todo, hasta para desquitarse de Millonarios en su adiós, un adiós que parece definitivo del banquillo atlanticense.