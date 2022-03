Así celebró Julio Comesaña el primer triunfo de visitante del DIM

Deportivo Independiente Medellín rompió una racha negativa sin triunfos como visitante y logró imponerse por 1-3 sobre América, en uno de los juegos más atractivos de la fecha 11 en la Liga I-2022. Al final del partido, Julio Comesaña, técnico uruguayo, analizó lo que dejó este encuentro y lo que viene el próximo miércoles contra Millonarios.

Antes de comenzar el análisis, Comesaña se refirió al pisotón de Juan Carlos Osorio sobre Juan David Mosquera y las excusas que el risaraldense tuvo sobre el lateral derecho del DIM. “Lo que pasó me sorprendió mucho, porque lo conozco y por eso di una opinión muy humana con otro ser humano profesional. Lo que hizo hoy, engrandece a la persona. Yo he cometido muchos errores en la cancha y cuando uno presenta disculpas, enaltece a las personas. El ambiente del fútbol se pone contento, porque es un gran profesional, necesitamos que Juan Carlos (Osorio) esté bien, es un gran profesional y todos los necesitamos. Es un hombre de fútbol internacional, de Colombia y por eso lo tenemos que cuidar. Lo sigo queriendo y respetando de la misma manera, al igual que (Juan David) Mosquera y el resto del equipo, ya está, ya pasó”.



Entrando al análisis del partido, Comesaña resaltó que “en cuanto a estos partidos contra América, fueron dos partidos muy bien jugados esta semana, el primero lo perdimos, aunque pasamos por penales. (Joel) Graterol estuvo atento para atajarnos dos penales en esa serie, cedimos mucha ventaja en una serie como esa con dos equipos tan fuertes. Este partido lo ganamos justicieramente, con un trabajo de equipo excelente, con jugadas rápidas y precisas, cuando defendimos hicimos un 4-5-1, ante un gran rival que jugó bien, pero no le alcanzó, otro día le alcanzará, pero el fútbol es así”.



Además, “el fútbol nos hace sonreír y nos pone triste muchas veces. Veníamos trabajando intensamente desde el año pasado. El no ganar como visitante este año, nos tenía inquietos. Luego de la clasificación, hablamos mucho y debíamos salir a jugar de visitante, como lo hacemos en casa, con decisión. El resultado depende de muchas cosas, a veces jugando mal se gana y a veces jugando bien no se consigue el triunfo. Fue un partido redondo porque hicimos un gran partido contra un gran rival como América que lo dejó todo en la cancha, fuimos eficaces, hicimos los goles y supimos contener al adversario con una gran actuación de nuestro arquero. Fue una linda noche, pero hay que seguir trabajando, en tres días tenemos otro reto y si no ganamos, tendremos problemas”.



Finalmente, se refirió al tema de los cambios, los cuales empleó sobre el final del partido. “Ganamos de visitante contra América por 3-1, no creo que sea un problema las variantes. Yo entiendo que hay unos jugadores que entran al inicio del partido y otros que están en el banco, nada más, no hay misterio. Ni yo tengo llaveros, ni tengo castigado a (Felipe) Pardo. Mi obligación es dirigir al Medellín y trabajar para la institución, trato de hacerlo dentro de mis capacidades. Si estuviera Guardiola, Mourinho o Klopp, ellos hacían los cambios antes, o ninguno, pero yo estoy haciendo lo que considero”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8