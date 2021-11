Julio Comesaña ponderó la actitud del DIM y lamentó la poca eficacia

Deportivo Independiente Medellín no tuvo milagro y volvió a quedar por fuera de los cuadrangulares. Para los rojos, es la quinta eliminación consecutiva, lo que profundiza una crisis que se había matizado por la pandemia, los títulos de Copa de 2019 y 2020. Sin embargo, este semestre se quedó con las manos vacías y el técnico Julio Comesaña, el cual fue ratificado para 2022, buscará darle la vuelta a esta mala racha y conformar un equipo competitivo para la Copa Suramericana y la Liga I-2022.

“Mi sentimiento es de orgullo y satisfacción lo que el equipo expresó en la cancha. Los primeros 15 minutos fueron buenos, luego perdimos el camino y en el segundo tiempo recuperamos la idea. Me gustó como elaboramos, no me quejo ni lloro por esto. No hay recetas para cambiar un equipo perdedor a uno ganador. Tuvimos muchas chances de gol en otros juegos para llegar tranquilos a este. Perdimos puntos porque no finalizamos, no por juego”, remarcó Comesaña.



Además, “es importante lo que debemos trabajar en el próximo año. No hay que sufrir. Yo tuve cáncer en el 2004 y no me acuerdo de eso. No tengo que ver de las otras eliminaciones. No me quedo en el acierto ni en el error. Hay que fijarse en lo que viene”.



En cuanto a las variantes que realizó a lo largo del juego, Julio precisó que “yo hago los cambios que debo hacer. Venimos con los jugadores justos. Para mí el equipo estaba jugando bien, no hago cambios así porque sí”.



Finalmente, analizó lo que buscará para el próximo año, más allá de afrontar con seriedad el último partido frente al Deportivo Pasto la próxima semana. “Hemos realizado varios seguimientos para determinar el futuro y tomar decisiones. Es prematuro hablar de eso. Hay que cerrar dignamente la serie y luego reunirnos para mostrar qué hemos analizado, en cuanto a presupuesto e incorporaciones”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8