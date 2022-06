Comesaña: ‘Satisfecho, teniendo en cuenta el rival que enfrentamos’

Deportivo Independiente Medellín sigue peleando fuerte en el grupo B y frente al Deportes Tolima en Ibagué, a pesar de no ganar el partido, su entrenador Julio Comesaña se mostró complacido por el nivel que mostró el equipo contra uno de los candidatos al título de Liga. “Las cosas desde el comienzo salieron como las habíamos pensado. Debíamos limitar el contraataque del rival a la mínima expresión, luego recuperar y lanzar ataques rápidos, porque Tolima es un equipo que, si uno lo deja replegarse en la última zona, el partido toma una tendencia a lo que ellos necesitan, replegados recuperando y con salida rápida. Ahí se parten los equipos”.

Además, el estratega comentó que “quedé satisfecho, teniendo en cuenta el rival que enfrentamos, no me hago falsas ilusiones de cosas que no son reales. Hicimos un buen partido y quizás cuando Tolima quedó con 10 jugadores y jugaron en su campo, nos faltó un poco más de audacia y precisión para ser verticales, pero Tolima es un equipo que defiende bien y sale muy rápido en ataque. Nos vamos contentos con el resultado, creo que el equipo hizo las cosas bien”.



Comesaña va paso a paso y juego a juego. “No pienso tan lejos, entiendo lo que me dicen. Envigado es un equipo que juega su competencia de la manera que tiene que jugarnos y no nos va a regalar nada, La Equidad está a un punto, ganó un partido. Esto está muy parejo, hay que jugar con todos, vamos a estar en casa que hemos sido fuertes y ojalá podamos seguir de esa manera para sacar la ventaja”.



El técnico explicó los movimientos de Felipe Pardo durante el partido. “Felipe Pardo inició por derecha y con la salida de Andrés Ricaurte, movimos a Vladimir Hernández a la función de Ricaurte, con Edwar López pusimos un extremo por derecha. Con Pardo por izquierda, hizo un gran gasto y sabe interiorizar. Al final tuvo mucho desgaste”.



Volviendo al análisis del partido, Julio indicó que “en el primer tiempo logramos limitar al Tolima y le tomamos la pelota. El equipo entró muy activo, con la lesión del arquero nos enfriamos un poco, pero logramos retomar nuestro juego. No le dimos opción al Tolima de lo que usualmente hace, porque nos iban a hacer daño. Sobre (Luciano) Pons, venía con una fatiga muscular, ha jugado muchos partidos y tiene mucho desgaste. Le dimos ingreso a Diber Cambindo que estaba muy bien, al final le dimos un tiempo a cada uno para darles rodaje a ambos”.



Finalmente, el entrenador ponderó a su rival y por eso valoró el punto obtenido. “Hay varias cosas por analizar, a Tolima lo limitamos y lo atacamos. No quisimos esperar, si bien no generamos muchas situaciones claras, teníamos la intención de advertir al rival que veníamos a jugar. Eso limitó su ataque rápido, me gusta aterrizar en la realidad. Enfrentamos a un gran equipo que pasa por un buen momento a nivel internacional y por eso estamos contentos”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8