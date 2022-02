Comesaña y el compromiso por corregir errores recurrentes en el DIM

Deportivo Independiente Medellín sumó cuatro derrotas como visitante y a pesar que en casa lo avalan los triunfos, para Julio Comesaña, es importante aprovechar esta semana larga de trabajo para evaluar los errores cometidos y como corregirlos pensando en la seguidilla de partidos que tendrá el próximo mes, arrancando por el juego contra Águilas Doradas el próximo martes en el Atanasio.

“Hemos sacado varias conclusiones, especialmente jugando como visitantes. Se dicen muchas cosas, cada uno tiene como interpretarlas, puede ser mi verdad, pero no es absoluta. Si nosotros vemos que los partidos se juegan en un rectángulo y lo que pase afuera no debe afectar. Cada equipo hace una estrategia de partido y cuando los hinchas apoyan o critican, no le cae a todos. Hay jugadores que se desconcentran con la crítica. Si hay 20.000 hinchas, de los cuales 2.000 te abuchean, se debe enfocar en los 18.000 que te apoyan. Ya es un problema personal de cada jugador, de visitante salimos con la misma formación que de local, yo me cuestiono si debemos modificar la estrategia, variar la estructura de juego. Contra Santa Fe quisimos salir de igual a igual, jugamos cuatro partidos en la altura, pero con tanta intensidad, el ahogo se siente, si algún jugador se queda en ese esfuerzo, se cae el resto. Esos golpes anímicos los hemos sentido, porque hasta el momento, ningún rival nos ha superado, nos ha costado resolver ocasiones de gol y ahí está la reflexión, llevamos cuatro partidos de visita y es el momento de tomar decisiones”, señaló.



Además, “estamos acostumbrados a ganar en casa, en caso que perdamos y Dios no quiera va a ser un drama nacional, donde van a sacar todos los datos. Nadie ha dicho que no perdemos en casa desde el año pasado, tampoco que venimos jugando con el mismo equipo que terminó del año pasado más Luciano (Pons) y unos momentos de Felipe (Pardo). Pero para algunos creen que estamos haciendo una revolución futbolística, que trajimos jugadores de todos lados. Porque jugar en el Medellín no es igual que otros que no tienen casi prensa o interés, los que llegan acá tienen que ser como Luis Díaz, por ejemplo, que se tomó un avión y se fue a Portugal a hacerlo bien, haciendo lo mismo acá en Colombia, luego se fue a Liverpool y está haciendo lo mismo, se mete por dentro, gambetea, todo eso lo vi en el Junior muchas veces. Pero nunca se hablaba de él, era uno más”.



El estratega va más allá del resultado. “Nosotros no nos quedamos en una racha, me paso mirando y buscando dónde está el problema. Por mi parte, debo hablar con los jugadores, revisando la estrategia que armo como visitante y la alineación, si hay algún error y si estamos en condiciones de salir a jugar de la misma manera de local. Estoy enfocado en ser honesto con los jugadores e identificar lo que no funciona y buscar soluciones, no lo miro más allá. Estoy contento lo que hace acá en casa, pero no puede ser que sea un desastre afuera y no lo es, ningún rival nos superó, pero hemos perdidos. Esta es la oportunidad para revisar todo y ojalá podamos encontrar esa solución”.



Sobre el trabajo en estas prácticas, Comesaña explicó que “esta semana larga de trabajo la estábamos esperando para recuperar y hacer trabajos para corregir. Hay unos jugadores que no han competido mucho tiempo, pero deben estar para trabajar en bloques, defensivos, ofensivos y luego las juntamos. Usar los sectores del campo y fundamentalmente, hablar con ellos sobre lo que veo y escuchar lo que sienten los jugadores, para entender lo que ven en el campo, especialmente cuando jugamos por fuera, hemos salido a proponer en casa y de visitante, de siete goles que nos han hecho, seis fueron con errores nuestros muy gruesos. La hinchada nos ha apoyado de local y si la cosa es anímica, tenemos que revisar, hay que estar fuertes”.



Finalmente, el entrenador resaltó que “el entrenamiento no va a ser de matar a los jugadores o cargarlos, cada jugador tiene mínimo cinco partidos. Andrés Cadavid ha jugado los ocho partidos, no dice nada, pero seguramente tiene fatiga física y mental. Tenemos jugadores para emplear con tres centrales, en un momento determinado, podrían pasar a línea de cuatro de cinco. La idea es no hacer cambios permanentemente para modificar una estructura. Jugamos con una estructura 4-2-3-1 y en algunos momentos, cuando metemos a un punta pasamos a un 4-4-2, pero el tema del medio campo, hay que tener futbolistas que pasen del 4-2-3-1 al 4-3-3 o al 4-1-4-1. Esos temas me tocan resolverlo esta semana, aunque sabemos que lo que manda es el resultado. Nos queda trabajar, creo en los jugadores y en lo que me puedan dar”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8