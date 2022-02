‘Debemos tener los pies en la tierra para seguir creciendo: Comesaña

Deportivo Independiente Medellín venció 2-0 a Junior en juego por la séptima fecha en la Liga I-2022, el rojo fue superior sobre su rival y mantuvo esa solvencia que lo ha caracterizado jugando como local. Al final del partido en conferencia de prensa, Julio Comesaña DT poderoso destacó el crecimiento del equipo.



“Estamos muy contentos, en lo personal, estoy feliz porque derrotamos a un equipo bien conformado, los limitamos y hasta el último minuto pudimos marcar otro gol. Me gustó mucho el trabajo de la recuperación tras pérdida. Evitando que el rival progrese. En el segundo tiempo encontramos líneas de pase para atacar. Seguimos mejorando”.



Además, el estratega opinó que “el equipo ha venido haciendo un trabajo que lo motiva a crecer más allá de los momentos. Lo estamos estabilizando en varios puntos de elaboración, defensa y ataque. Son muchos temas y los jugadores tienen mucha paciencia. El video lo están analizando los jugadores, es un ejercicio para escucharlos y saber cómo se sienten. Fue agradable saber lo que ellos hablaron del último partido que vieron del rival contra Once Caldas. Esas cosas que se ven y hablan, los meten en el juego”.



Sobre las variantes, Comesaña indicó que “el hecho que hayan cinco cambios es magnífico, pero que tenga que hacerlo es que no estoy contento con lo que hace el equipo, si veo la necesidad, tengo que hacerlo y cuando falta poquito, nadie se quiere ir del juego y esas emociones no se dan todos los días. En otro tipo de partido, hubiera puesto a Didier Bueno, pero lleva cuatro meses sin jugar un partido y por eso decidí incluir a JG Arboleda, tuvieron una buena actuación. Javier Méndez no es central, es volante que juega de zaguero”.



En cuanto al regreso de Andrés Ricaurte, Comesaña detalló que “hay muchas expectativas y no quiero cargarle la mochila a nadie. Andrés Ricaurte está viendo los partidos y va a tener que buscar su lugar en la cancha. La ventaja es su versatilidad, pero tiene que meterse de a poco, porque el equipo está funcionando, aunque los vamos a ayudar a que logre involucrarse”.



Finalmente, Julio habló sobre las distracciones y lo que deberán potenciar para los juegos como visitante. “El fútbol es impredecible, yo no sé hasta cuándo va a crecer. De local ha evolucionado, de visitante en algunos momentos. Seguimos trabajando en mejorar, debemos tener los pies sobre la tierra para seguir creciendo. Aspiro verlos de esa manera de local en otras canchas. Hay muchas distracciones en el camerino, hay que estar muy concentrados desde el inicio de los partidos. Es nuestra tarea, hay mucha información”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8