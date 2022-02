‘Cometimos errores puntuales que nos costaron puntos’: Julio Comesaña

Deportivo Independiente Medellín sufrió su cuarta derrota en la Liga I-2022 contra Santa Fe en Bogotá. El rojo no levanta cabeza como visitante y al final del partido Julio Comesaña habló sobre el desarrollo del juego y puso su foco en el arbitraje.

“No fue el resultado que nosotros queríamos, Santa Fe hizo un gol en una distracción de esas que no se logra entender. Cada uno tenía su marca y (Carlos) Sánchez llegó solo a marcar. El partido se nos hizo cuesta arriba, Santa Fe no quiso jugar, se tiraban al piso, las pelotas se perdieron. El árbitro anuló dos jugadas, entre ella un gol legítimo en mi concepto. Si hablamos de Europa, pero nos tiramos al piso y hacemos tiempo no se puede. El primer tiempo fuimos inferiores, no hicimos las cosas bien, no pongo en tela de juicio el triunfo de Santa Fe. El fútbol se gana con goles”, resaltó el técnico del DIM.



En su cuarta etapa como técnico del DIM, Julio Comesaña ha disputado como visitante nueve partidos, con un triunfo, dos empates y seis derrotas, de las cuales, cuatro han sido este semestre. El rendimiento de sus dirigidos es del 18,5 por ciento.



Sobre la variante de Felipe Pardo promediando el primer tiempo, Comesaña explicó que “el cambio de Felipe Pardo fue porque no estaba en condiciones de seguir en el partidos y tampoco podía cumplir la tarea encargada”.



En cuanto a los flojos resultados por fuera del Atanasio, Julio comentó que “nos tocó un calendario bastante complejo. Primero enfrentar a Tolima, un equipo muy intenso, luego nos tocó ir a Tunja, cometimos errores puntuales que nos costaron puntos. Para este partido no tuvimos las 72 horas de descanso. No hemos podido afuera y tenemos que plantear nuestra manera de jugar como visitante”.



Además, el técnico resaltó en la mala toma de decisiones a la hora de finalizar las jugadas. “Hay momentos donde los jugadores no saben definir bien. En el primer tiempo, nuestra intención era de salir a jugar, pero dimos ventajas al rival. Aunque tirarse al piso y hacer tiempo no me parece lo correcto”.



Finalmente, el uruguayo propuso que para que mejore el arbitraje, las comisiones deberán reunirse y hablar para llegar a una solución. “Dejémonos de tanta estadística y miremos la intención de los que juegan con mala fe. Hay penales que los jugadores no se dan cuenta que los cometieron y cuando vamos a los torneos internacionales sufrimos porque muchos se la pasan protestando y nos tiramos al piso. Todo pasa por recuperar al fútbol y sus cosas de juego, es jugado por seres humanos”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8