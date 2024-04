Julio Comesaña y la opción que tuvo para dirigir equipo de Liga

El técnico uruguayo Julio Comesaña es un ícono en el fútbol colombiano y aunque es extranjero, su amor por Colombia, en especial por Barranquilla, hizo que se volviera un ciudadano más, logrando ser exitoso en Junior, el equipo donde es querido.

Sus etapas con Junior han sido importantes, logrando títulos y sacando al equipo de los malos resultados, pero tras su paso en 2022, el entrenador decidió hacer una pausa en ese cargo y aún no se sabía exactamente sobre regresar a los banquillos.



Sin embargo, esa posibilidad de retornar a una de las actividades que más triunfos le dieron por poco se da, pues se dio a conocer que estuvo cerca de dirigir a Jaguares de Córdoba, equipo que se encuentra sin técnico tras la salida inesperada de Hubert Bodhert.



El mismo presidente de Jaguares, Nelson Soto, afirmó en una entrevista con RCN Radio sobre la posibilidad de haber contado con Julio Comesaña, pero el uruguayo declinó la oferta porque los tiempos no le daban.



“No tenemos técnico todavía. Conversé con Julio Comesaña, pero los tiempos no cerraban, no se pudo con el maestro y buscamos a un entrenador que se acomode a nuestro presupuesto, no es fácil”, dijo Soto.



De esta manera, el regreso de Julio Comesaña no se dio, pero habrá que esperar si más adelante el uruguayo decide tomar algún proyecto interesante del fútbol colombiano, aunque Jaguares sigue mirando opciones que se acoplen a sus necesidades.