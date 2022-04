Julio Comesaña valoró la victoria del DIM, pero espera más intensidad

Deportivo Independiente Medellín se impuso por 2-1 sobre Envigado Fútbol Club, en la fecha 14 de la Liga I-2022. Al final del partido, el técnico Julio Comesaña analizó el trámite del compromiso y las claves para sumar tres puntos más.



“Tratamos de jugar el partido en campo de Envigado, el primer tiempo lo logramos. Pero nosotros teníamos un problema y era llegar con poca gente. No tuvimos muchas posibilidades con los laterales, el gol nos había dado tranquilidad. Envigado nos marcó comenzando el segundo tiempo y fue un golpe bajo que nos descolocó. Luego logramos trabajar el partido con los cambios y al final ganamos merecidamente contra un rival que hace dos años no le ganábamos. Es un equipo ordenado, con jugadores jóvenes”, señaló el técnico.



Por otro lado, Comesaña habló sobre las situaciones de salud en varios de los jugadores al terminar el partido. “Andrés Mosquera Marmolejo está desgarrado y no podía salir porque no teníamos cambios. Perdimos a Víctor Moreno por una fatiga muscular al igual que David Loaiza, en todos lados hay problemas. José Hernández Chávez ingresó, luego se lesionó, pero aún no conozco su diagnóstico”.



El uruguayo valoró el esfuerzo de varios de sus dirigidos en este partido. “Se está haciendo un gran esfuerzo y tenemos que hacer más esfuerzo. Felipe Pardo terminó acalambrado, aportó mucho en ataque y defensa, debe aportar más en la intensidad de juego. Vamos bien y en la medida que tengamos bien a Ricaurte y Pardo será bueno para todos. David Loaiza tiene que ser el volante '8' con obligaciones dependiendo de dónde se juegue. Me gusta mucho el 4-2 y más con Loaiza que lo hace bien. Necesitamos jugadores que marquen y pasen bien al ataque. Vamos por buen camino, pero nos falta un poco”.



Además, “el equipo entendió que tiene que jugar con el corazón, hasta que ya no pueda más. No podemos flaquear, es un trabajo y es necesario estar muy atentos, el equipo lo va logrando, estoy contento porque nadie baja la guardia. Me preocupa la carga muscular y la cantidad de viajes. Tenemos que ir a Asunción, luego jugar como locales en otra ciudad, el partido de hoy fue con una temperatura muy alta”.



En cuanto al recambio, Julio explicó que “me alegra que los jugadores que ingresen, puedan aprovechar las oportunidades. El plantel es importante y el trabajo es corto. Mi ilusión es realizar una rotación completa con jugadores que no han venido actuando”.



Finalmente, el estratega habló sobre el gol de Envigado y la manera en la que al equipo le marcan de manera tempranera. “Varios partidos que habíamos corregido en esos goles tempraneros. Tenemos responsabilidades en ese gol de Envigado, dejamos espacios, hay que revisarlos bien, pero venimos mejor".



Medellín consiguió luego del triunfo contra Envigado Fútbol Club, su mejor inicio, como local, desde que juega los torneos cortos. Los de Comesaña consiguieron siete victorias en siete partidos, superando al equipo de la Liga II-2009 (campeón), que sumó seis victorias y una derrota. Números que ilusionan a la hinchada roja.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8