¿Qué pasa con el Junior? Más problemas de salud en el plantel

Junior sacó un empate en el duelo contra Santa Fe, por la tercera fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay.



Variantes y complicaciones tuvo Junior, ante la gran cantidad de jugadores lesionados. Además, Julio Comesaña, enfatizó en los jugadores que estuvieron hoy, con líos de salud.



Específicamente se refirió a Yesus Cabrera y Fabián Sambueza, que presentaron afectaciones de salud.



Estado y complicaciones del plantel: "Sambueza estuvo con vómito y fiebre, Cabrera igual. Valencia con molestia en el posterior. El jugador desea entrar, pero no se puede. Enfrentamos al mejor local, el que piense que nosotros estábamos en gran riesgo de otra manera, viendo el juego, hasta la expulsión, comenzamos a manejar la pelota y llegar".



Hemos sufrido permanentemente, luchando hasta el final.



Mejora en la parte física: "hay un tema delicado, tener cuidado los profesionales especialmente los que entrenamos. Puede ser acusación a quienes estaban antes, pueden ser eso. Lo único que hacemos al otro día de partido es descansar, trabajos regenerativos".



"Los otros tres días se reparten con recuperación, ejercicios con pelota. El día previo es el que se hace espacio pequeño , hablando teoría. A partir de eso, repasamos conceptos".



"El gran problema es que querer ganar un partido sin los atacantes es imposible. Hoy apareció Bacca, no había nadie más. Pajoy juega de 9, es como con Millonarios, pudimos haber hecho un gol, es un sufrimiento".



"No tenemos jugadores en las bandas. Esparragoza es un volante interno, Cariaco no es de IDs y vuelta ¿cómo hacemos nosotros para combatir en la altura?" Si el rival duerme, ellos recuperan. Tienen bien el libreto, lo desarrolla bien, lanzan contragolpes rápidos.



"Llegan con cuatro jugadores. Estoy satisfecho, más no feliz. Lo de esta noche me deja tranquilidad que es premio al esfuerzo de los jugadores".



"Parte anímica del grupo: sufrimos todos, desde que vine hasta ahora, he hablado poco con ellos de temas que me gusta. Estoy observándolos, los veo también ¿que puedo decirles? Tenemos 14 lesionados y tenemos herramientas".



"Llegamos y les agarra fiebre y diarrea. Debemos sobreponernos a eso. Hacer lo mejor que podamos, los acompaño. No puedo hacer más nada".



Nivel de Yesus Cabrera: "el juego fluye de otra manera, pero esta noche, Yesus no estaba para los 90. Si lo pongo desde el comienzo, no tenemos todos en disposición. No se si nos hubiera alcanzado con un solo jugador en la recuperación de la pelota".



"La ventaja es que el la maneja con inteligencia. Se defiende con eso, no divide el juego. Aspiro a tener la gente y en casa, integrarlos".



"Para ese tipo de jugadores, se necesitan jugadores en las bandas. Los espacios se reducen en la cancha y hay un trabajo colectivo, compartir de los esfuerzos".



"El tránsito debe pasar por jugadores en la mitad, Yesus en eso es fundamental. Puede volver atrás, circular la pelota y tenemos que tener la gente, llegar al ataque y que el rival sufra".



"Cuando Santa Fe ataca, puede ponerlo en problemas. Eso pesa en los partidos".