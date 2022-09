Julio Comesaña y su efecto instantáneo en Junior: ‘no es tan difícil’

Junior de Barranquilla se convirtió en el segundo finalista de la Copa BetPlay después de eliminar a Unión Magdalena desde el punto penal (5-3) tras el empate global 1-1, donde el gran artífice fue el técnico uruguayo Julio Comesaña, quien se ha llevado todos los elogios en su primer partido con el ‘Tiburón’.



Después de la salida de Juan Cruz Real de la dirección técnica, Junior volvió a llamar a Julio Comesaña para apagar de nuevo el incendio y asumió por décima ocasión las riendas del club barranquillero, teniendo como primer reto el partido contra un fuerte rival en la temporada como el Unión Magdalena.



Por ello, en conferencia de prensa, el técnico Julio Comesaña dio declaraciones sobre este hecho histórico de llegar una vez más a una final con Junior de Barranquilla, pero esta vez a tan solo pocas horas de asumir el cargo.



"El equipo tiene jugadores para jugar un fútbol de más posesión de pelota, pero usándola bien y no atacando muy rápido. El que defiende mal no gana, el que defiende bien está más cerca del triunfo”, dijo Julio Comesaña tras el triunfo.



Igualmente, se refirió a que cuando se conoce el equipo y su historia esto no es un obstáculo para lograr buenos resultados. "No es tan difícil, hay buenos jugadores. Cuando hay buenos jugadores y están dispuestos a sacar lo que tienen adentro, no que la motivación venga de afuera”, sentenció Julio Comesaña al llegar a la gran final de la Copa BetPlay.



El próximo reto de Julio Comesaña con Junior será en la fecha 12 de la Liga BetPlay contra Deportivo Pasto, donde espera retomar buenos resultados de cara a la clasificación a los ocho mejores del campeonato.