Comesaña tras regreso al Junior: 'si no me necesitaran no me traerían'

El técnico uruguayo Julio Comesaña fue presentado este lunes en Junior de Barranquilla, al que regresa después de su último paso en 2020 y de dirigir a Independiente Medellín en 2021. Será el décima ciclo de quien ya conquistó cinco títulos con el tiburón, el más reciente, por la Superliga ante América de Cali.



Comesaña firmó contrato hasta diciembre de 2023 y llegó con el propósito de conquista la décima estrella rojiblanca. Su regreso se dio tras la salida del argentino Juan Cruz Real, después de empatar sin goles el fin de semana ante Deportivo Pereira. El entrenador que más veces a dirigido al Junior pidió dejar en paz al saliente estratega, a quien la afición despidió con insultos e intentos de agresión en el último partido.

El presidente del equipo, Alejandro Arteta, le dio la bienvenida a Julio Comesaña ante los jugadores del plantel. Al DT lo acompañarán Roberto Peñaloza y César Poveda como asistentes técnicos.

"Si Junior me necesita y estoy en condiciones, tengo que decir presente", fue la frase de Julio Comesaña que hizo más eco en la rueda de prensa que concedió este lunes en la sede del club, en la que fue presentado como el nuevo entrenador. "Si no me necesitaran no me traerían. Si han elegido traerme nuevamente es porque confían en lo que se puede hacer”, mencionó ante las críticas que pudieron llegar por su regreso.



El uruguayo que tras su salida del Junior en 2020 dirigió a DIM, aseguró que está feliz de volver a su casa. "Estoy contento nuevamente a Junior por llegar a cumplir con el compromiso que tengo que hacer. Yo no sé si es que yo estoy tan acostumbrado a este lugar, pero para mí es como si nunca me hubiera ido".



Asimismo, mencionó que encuentra una renovada plantilla en relación a la última que dirigió en 2020, aseguró que tiene jugadores talentosos y un grupo receptivo. "He encontrado un grupo con buen estado de ánimo y hay que lograr una estabilidad futbolista. Hay jugadores excelentes aquí, varios de ellos son maduros, de mucho recorrido y de grandes valores. Eso valoriza el conjunto. Vamos a tratar de sacar lo mejor de cada jugador, porque los necesitamos a todos”.



Al final, Comesaña se refirió al próximo reto del Junior y es remontar ante Unión Magdalena para citarse con Millonarios en la final de Copa Betplay. "Necesitamos ganar por dos goles de diferencia. Si es por uno, nos vamos a penales, y queremos evitar esa definición y enfrentar como corresponde el partido, siendo inteligentes y llevando bien el partido".